Topschaatsster Jutta Leerdam leidt dubbelleven: 'Dat is soms verwarrend'

In maart kondigde Hein Otterspeer zijn afscheid van het schaatsen aan. Nog geen maand later keert hij alweer terug naar Thialf, maar dan in een nieuwe rol. Otterspeer wordt de rechterhand van Ian Steen bij de nieuwe schaatsploeg Topteam in Thialf. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken zijn opmerkelijke stap van schaatser naar trainer in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.