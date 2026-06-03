Topvoetballer Kenneth Taylor verraste zijn vriendin Jade Anna van Vliet afgelopen week met een romantisch gebaar. Hij vroeg de beroemde influencer ten huwelijk. De middenvelder leefde in spanning toe naar dat moment.

Taylor en Van Vliet zijn samen op vakantie. De speler van Lazio werd niet opgenomen in de WK-selectie van Oranje door bondscoach Ronald Koeman en dus besloten de twee een mooie reis te maken.

Dat doen ze op een cruiseschip. Taylor had iets speciaals meegenomen in zijn bagage, namelijk een verlovingsring. Die moest hij natuurlijk goed verstopt houden voor zijn geliefde, maar de voetballer kon het niet laten om het sieraad af en toe uit zijn koffer te halen.

Groot risico

De 24-jarige blijft normaal het liefst achter de schermen op sociale media, waar Van Vliet miljoenen volgers heeft. Maar voor het huwelijksaanzoek pakte hij toch op eigen initiatief de camera om de aanloop naar het romantische gebaar te filmen. Daarbij liep hij veel risico om betrapt te worden. Hij opent het doosje met de ring achter de rug van zijn vriendin. Op een van de beelden lijkt Jade Anna de voetballer zelfs bijna in de spiegel te kunnen zien.

De 21-jarige Van Vliet deelt de beelden op TikTok. "24 uur voor hét moment en hij kon niet wachten om mij de ring te laten zien", schrijft ze erbij. Maar het emotioneert haar vooral dat Taylor de voorbereiding van het aanzoek heeft vastgelegd. "Het feit dat hij dit voor mij heeft gefilmd", vervolgt ze met huilende emoji's.

Liefdesleven privé

Hoewel de influencer bijna haar hele leven deelt op sociale media, houdt ze haar relatie met Taylor zo veel mogelijk privé. "Ik ben blij dat Kenneth daar op heeft gehamerd, dat we het zo moeten houden. Daar sta ik volledig achter", zei ze daar eerder over. De twee zijn sinds 2023 samen.

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