Een opvallend fragment van Louis van Gaal heeft voor de nodige hilariteit gezorgd bij De Oranjezomer. De voormalig bondscoach deed zaterdag tijdens een drukbezochte signeersessie een opmerkelijke uitspraak over zijn voorkeur voor vrouwen. Toen de beelden van Sportnieuws.nl aan de talkshowtafel van 'De Oranjezomer' werden getoond, kon vooral Frank van Leeuwen zijn lach niet inhouden.

Presentatrice Hélène Hendriks leidde het fragment zondagavond op passende wijze in. Ze vroeg aan tafelgast Frank van Leeuwen, die openlijk op mannen valt, of hij eigenlijk met Van Gaal op de foto zou willen. Daar hoefde Van Leeuwen niet lang over na te denken. "Ja, is dat raar?", reageerde hij.

Hetero

Vervolgens werden de beelden getoond die Sportnieuws.nl zaterdag maakte tijdens de signeersessie van Van Gaal. Op de beelden was te zien hoe Van Gaal enthousiast met vrouwelijke fans op de foto ging. Toen hem werd gevraagd naar het feit dat hij daarbij behoorlijk close met de vrouwen poseerde, greep de oud-bondscoach meteen in. "Dat is niet klef, want we waren close. Dat is heel wat anders dan klef", verduidelijkte Van Gaal. Daarna liet hij geen onduidelijkheid bestaan over zijn voorkeur. "Ja, ik ben een hetero. Ik ben geen homo, dus ja, ik hou meer van vrouwen dan van mannen."

Aan tafel bij De Oranjezomer zorgden die woorden voor veel hilariteit. Van Leeuwen moest zelf hard lachen om het fragment, waarna vanuit de studio al snel werd gegrapt: "Jammer, Frank."

Ook Van Leeuwen kon de humor ervan inzien. "Dit is nieuws", concludeerde hij lachend. Rutger Castricum zag ondertussen vooral een relaxte Van Gaal. "Hij is wel lekker ontspannen", merkte hij op.

Signeersessie

De opvallende uitspraak kwam tijdens een signeersessie van Van Gaal bij de Johan Cruijff ArenA. Vanwege zijn 75ste verjaardag verscheen een vernieuwde versie van zijn biografie, met daarin onder meer een extra hoofdstuk over het WK van 2022 in Qatar. Zaterdag nam de oud-trainer uitgebreid de tijd om het boek voor zijn fans te signeren.

Ondanks de lange signeersessie zat Van Gaal duidelijk goed in zijn vel. Hij maakte grapjes met supporters en poseerde volop voor foto's.