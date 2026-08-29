Louis van Gaal stond zaterdag in de volle belangstelling. Rond zijn 75ste verjaardag en zijn hernieuwde biografie vond er een signeersessie plaats. Daar vertelde de oud-bondscoach dat hij zich weer een stuk fitter voelt dan op het WK in 2022. Zelfs een nieuwe trainersklus sluit Van Gaal nog niet helemaal uit.

Van Gaal presenteerde zaterdag de vernieuwde uitgave van zijn biografie in de Johan Cruijff Arena, waarin een extra hoofdstuk is toegevoegd over het WK in Qatar. Dat toernooi kreeg voor hem achteraf een extra lading, omdat hij destijds ernstig ziek was. Toen kampte hij achter de schermen met een hardnekkige vorm van prostaatkanker.

Ziekte in Qatar

Dat Van Gaal er in 2022 plots weer bij was, hadden niet veel mensen van tevoren zien aankomen. Ook de ervaren trainer zelf niet. "Ik denk het niet, want eigenlijk was ik al oud", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik was ook nog ziek in Qatar. Ik had prostaatkanker en ja, dat wist niemand, maar ik had het wel. Dus dan gaat het allemaal niet zo makkelijk."

Ondanks zijn ziekte leidde hij Oranje destijds naar de kwartfinales van het WK. Daar strandde Nederland na een zenuwslopende strafschoppenserie tegen de latere wereldkampioen Argentinië. Van Gaal erkent dat zijn gezondheid invloed had op hoe hij het toernooi beleefde. "Ik heb heel hard gewerkt. Alleen ik heb wat meer rust genomen in de middagen wanneer de spelers ook moesten gaan rusten."

'Fitter dan vier jaar terug'

Inmiddels gaat het naar eigen zeggen weer een stuk beter met de gezondheid van Van Gaal. "Ik ben fitter dan vier jaar terug", zo stelt hij. Aangezien hij nog altijd niet officieel met pensioen is, zou er dus zomaar nog een nieuw hoofdstuk aan zijn trainersloopbaan én biografie kunnen worden toegevoegd.

"In principe zou ik het nu ook weer kunnen. Het zal makkelijker worden dan tijdens mijn derde WK, want toen was ik echt ziek", aldus Van Gaal. Toch denkt hij dat nieuwe klussen zich niet snel meer zullen aanbieden. "Niemand zit te wachten op een coach van 75 jaar", stelt hij. Al houdt Van Gaal de deur toch op een klein kiertje. "Maar niemand weet hoe de toekomst eruit ziet."