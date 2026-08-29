Louis van Gaal behaalde veel succes in zijn lange loopbaan als trainer. Daardoor is hij nog altijd immens populair, zo bleek ook bij de signeersessie van zijn nieuwe boek. Daar werd hij overspoeld door hordes fans. Ook kreeg Van Gaal de lachers op zijn hand met een nogal bijzondere, maar typische opmerking over vrouwelijke fans.

De biografie van Louis van Gaal bestond al geruime tijd, maar vanwege zijn 75ste verjaardag werd er besloten om er nog een extra hoofdstuk aan toe te voegen. Nu wordt ook het WK van 2022 in Qatar, waar hij vrij onverwachts weer bondscoach was, besproken in het boek. Zaterdag was er bij de Johan Cruijff Arena een heuse signeersessie. En daar kwamen nogal wat fans op af.

Enorme drukte

Van Gaal moest uiteindelijk urenlang handtekeningen zetten, maar had achteraf gelukkig niet al te veel last van een pijnlijke hand. "Ik hoef alleen maar een handtekening te zetten en een paar namen in te vullen. Nee hoor, dat is het probleem niet", vertelde hij aan Sportnieuws.nl. Al had zelfs Van Gaal de immense belangstelling niet zien aankomen. "Ik had het niet zo druk verwacht."

Toch was de grootschalige interesse in zijn aanwezigheid niks nieuws voor Van Gaal. "Dat had ik de vorige keer ook niet en toen was het ook al meer dan twee uur. Dat mensen twee uur in de rij staan om een handtekening... Dat kan je jezelf toch niet voorstellen?", zo vraagt hij zich hardop af.

Close met fans

Van Gaal werd bovendien verrast door de nodige supporters en fans die naar eigen zeggen veel aan hem te danken hebben. Eén fan vertelde zelfs dat hij "alles" aan de voormalig bondscoach te danken had. "Die man voelde dat op die manier zo. Dus ik word er niet verlegen van", reageerde de oud-trainer op al die interesse. "Maar ik vind het wel fantastisch dat hij dat durft te zeggen."

Zoals wel vaker bij publieke optredens van Van Gaal ontbrak ook de humor niet. Hij kreeg te maken met zowel mannelijke fans als vrouwelijke. Toen hem werd voorgehouden dat hij wel erg 'close' op de foto ging met vrouwelijke fans, corrigeerde hij direct. "Dat is niet klef, want we waren close. Dat is heel wat anders dan klef", zei hij. Daarna volgde een typische Van Gaal-uitspraak. "Ja, ik ben een hetero. Ik ben geen homo, dus ja, ik hou meer van vrouwen dan van mannen."