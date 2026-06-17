Topvoetballer Matthijs de Ligt mist het WK voetbal vanwege een blessure. Daardoor heeft hij wel de tijd om uitgebreid vakantie te vieren. De verdediger deelt jaloersmakende beelden op Instagram.

De speler van Manchester United kon vanwege een slepende rugblessure en een noodzakelijke operatie defenitief niet mee naar het WK met de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 52-voudig international maakt inmiddels al wel wat stappen in zijn herstel.

Dat doet hij op een zonnige vakantiebestemming, namelijk het Spaanse eiland Ibiza. Hij geniet daar ook van lekker eten en drinken en avondjes op stap in goed gezelschap, zo blijkt uit een reeks foto's op Instagram. Zijn broer en zus, Wouter en Fleur, zijn er ook bij.

'Herstellen en plezier maken'

"Herstellen en plezier maken", schrijft De Ligt bij de beelden. Volgers van de 26-jarige kunnen dus lekker meegenieten. Dat doet ook Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong. "Genietennn", reageert zij op het bericht. Voetballers Joshua Zirkzee, Perr Schuurs en Juan Cuadrado laten ook van zich horen.

Nieuwe liefde

De Ligt werd op Ibiza ook gespot met een nieuwe liefde. Hij trouwde in 2024 met Annekee Molenaar, maar dat huwelijk is gestrand. Hij datet nu officieel met model Amber Yuusef. "Amber en ik zijn elkaar beter aan het leren kennen en dat zouden we graag in privacy willen doen", bevestigt hij zijn nieuwe relatiestatus.

Oranje

De Ligt zat nog wel bij de selectie van Oranje voor het EK in 2024, maar hij kreeg op het toernooi in Duitsland geen speelminuten. Hij kwam wel in actie op het EK in 2021 en het WK in 2022.

Nederland is het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Zaterdag staat het tweede groepsduel op het programma tegen Zweden. De laatste tegenstander in de poule is Tunesië.

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