De internationals van Oranje genoten na de WK-wedstrijd tegen Japan van een familiedag. Veel geliefden, kinderen en familie kwamen naar de Verenigde Staten om de spelers een hart onder de riem te steken. Mikky Kiemeney, de vrouw van middenvelder Frenkie de Jong, deelt vertederende beelden van de ontmoeting tussen vader en zoon.

Nederland speelde in Dallas met 2-2 gelijk tegen Japan met tientallen geliefden op de tribunes. Op de training een dag later waren ze welkom om tijd te spenderen met de spelers. Dat leverde tal van prachtige beelden op. De veelal jonge kinderen van de voetballers wilden maar wat graag spelen met hun vaders en de vrouwen wilden ook graag aandacht. De Oranje-internationals zijn al sinds 4 juni weg uit Nederland, dus werden ze na een kleine twee weken al met node gemist.

Omdat het WK voetbal aan de andere kant van de wereld is in de Verenigde Staten, moesten de geliefden wel een flinke reis afleggen. Kiemeney legt het perfect uit in een video op haar TikTok-account. 'Twaalf uur gereisd voor deze knuffel', schrijft ze bij de ontroerende beelden van Frenkie de Jong die innig met zijn zoontje Mason knuffelt. De 2,5 jaar oude Mason is gehuld in een Oranje-shirtje met het rugnummer van zijn vader en natuurlijk zijn eigen achternaam (De Jong) erboven. Ook zwaait hij vanaf de tribune naar papa.

'Zo schattig'

Volgers van Kiemeney smelten bij het zien van de beelden. Met bijna 50.000 likes en bijna 100 reacties bereikt de video een groot publiek. 'Zo schattig', schrijft iemand. 'Je maakte me bijna aan het huilen, hoe lief is dit?', schrijft een ander. Na de familiedag moesten de spelers zich al snel weer focussen op de volgende wedstrijd op het WK voetbal. Zaterdag 20 juni om 19.00 uur Nederlandse tijd wacht Zweden in Houston. De Scandinaviërs waren met 5-1 te sterk voor Tunesië in hun eerste WK-wedstrijd.

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