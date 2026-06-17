De transfer van Jan Paul van Hecke is in kannen en kruiken. Terwijl hij momenteel schittert op het WK is op de achtergrond een hereniging met Roberto De Zerbi bij Tottenham Hotspur een feit. 60 miljoen wordt er voor de Nederlander neergelegd. "Voor zo'n type speler serieus veel geld", is het oordeel van Robert Maaskant.

Hij ziet de deal onlosmakelijk verbonden aan de komst van Roberto De Zerbi naar Spurs. Van Hecke en De Zerbi werkten al samen bij Brighton and Hove Albion en dat beviel beiden prima. "Dat zal een grote factor geweest zijn in deze transfer. Ik gun het die jongen ook van harte. Het is een nuchtere speler die langzaam zijn carrière heeft gebouwd met de stappen die hij heeft gemaakt", begint Maaskant lovend in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Hoge transfersom

Maar hij vindt toch dat het bedrag ontzettend hoog is. "Ik vind dat hij het goed doet op dit WK, het is prima wat hij laat zien. Maar ik vind zestig miljoen voor zo'n type speler echt serieus veel geld. Als je kijkt naar zijn positie, en wat je dan allemaal al hebt lopen in de wereld... Dan weet ik niet of hij in een top-10-lijstje terecht komt."

Hedwiges Maduro, eveneens aanwezig in de podcast, is het eens dat de som geld heel veel is. "Maar die zijn altijd wel hoog bij binnenlandse transfers in Engeland. Ik vind het verder ook echt een goed teken voor het Nederlands elftal", legt hij uit. 'Hij gaat daar samenspelen met Micky van de Ven. Voor de toekomst is dat lekker als zij al helemaal op elkaar ingespeeld zijn, dan kunnen ze dat centrum zo overnemen."

Amateurclubs in de Gloria

Met het torenhoge bedrag dat met deze transfer gemoeid is, zullen verschillende clubs in Nederland juist enorm blij zijn. Oude clubs van Van Hecke profiteren volop. "Ik denk dat de amateurclubs in Zeeland blij zijn. JVOZ krijgt 1,2 miljoen en VV Goes drie ton. Dat zijn lekkere bedragen voor een amateurclub", vertelt voetbalverslaggever Aron Kattenpoel. "Ik zie ze hier beneden in Breda ook de polonaise lopen", lacht Maaskant.

Dat bevestigt Kattenpoel: "NAC houdt een recordbedrag over aan hem. Die hebben 4,5 miljoen aan doorverkooppercentage gekregen. Daarbij verdienden ze al 2,5 miljoen aan zijn transfer dus dat is zo zeven miljoen euro erbij."

Maaskant hoort de bedragen aan en snapt maar weinig van het systeem. "Ik vind het goed dat iedereen profiteert als je hebt bijgedragen aan een carrière. Als dit soort bedragen in je schoot vallen zoals bij Willem II en RKC bij Frenkie de Jong destijds. Dat is bizar. Daar had hij nog geen wedstrijd voor gespeeld. Die hebben er toch miljoenen aan verdiend, dat is wel een beetje een vreemd iets."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen een fenomenale Lionel Messi, die volgens de heren Diego Maradona nu definitief heeft overtroffen, en genoten van Frankrijk met sterspeler Kylian Mbappé.

Ook komt de mooie transfer van Jan Paul van Hecke voorbij en discussiëren Maduro en Maaskant over de 'te lieve' staf van het Nederlands elftal. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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