Feest in huize Verstappen/Piquet. Daar viert dochter Lily zaterdag haar eerste verjaardag. Dat blijft ook niet onopgemerkt bij de rest van de familie. Sophie Kumpen, de moeder van Max Verstappen, stond op bijzondere wijze stil bij de speciale dag van haar kleindochter.

Lang was onduidelijk wanneer de dochter van Verstappen precies was geboren. Zijn vriendin Kelly Piquet beviel vorig jaar vlak voor de Grand Prix van Miami. Die viel in mei en daardoor gingen velen er vanuit dat ze ook in die maand ter wereld was gekomen. Dat bleek niet het geval, Lily zag het levenslicht op 25 april.

"Gelukkig heb ik een paar dagen met ze kunnen spenderen nadat ze geboren was", sprak Verstappen vorig jaar vlak voor de race in de Verenigde Staten. "Het was geweldig. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar ik heb er enorm van kunnen genieten en het is heel speciaal."

Oma Sophie Kumpen deelt foto van kleindochter

De tijd vliegt want inmiddels zijn we alweer een jaar verder. Zaterdag vierde Lily op een zonovergoten dag haar eerste verjaardag in Monaco, een dag eerder keek ze nog met vader Max Verstappen naar voorbij rijdende Formule 1-auto's op het circuit aldaar. De vijftiende editie van de Grand Prix de Monaco Historique werd gehouden in het prinsendom.

Een dag later stond de dag vooral in het teken van Lily. Moeder Kelly Piquet deelde een compilatie aan beelden van haar dochters eerste levensjaar. "Ik ben niet oké", schreef ze er bij. Ook oma Sophie Kumpen stond stil bij de bijzondere dag. Zij plaatste een schattige foto van het kind van Verstappen, zittend op een kleedje in de zon.

Lily is daarop druk in de weer met leuke spelletjes die vlak bij haar staan, voor haar zit de hond van Kumpen. "Van harte gefeliciteerd met je eerste verjaardag, lieve Lily", zet de moeder van Verstappen er bij als tekst.

i © Instagram: sophiekumpen

Grand Prix van Miami

Verstappen had een weekend vrijaf in de Formule 1, ook koos hij niet voor een uitstapje naar de GT3 of andere raceklasse. Zodoende kon hij bij zijn gezin zijn. "Ik ben graag thuis. Als je ouder wordt, waardeer je de tijd met vrienden en familie extra", zei hij onlangs in een theatershow Een avond met Max Verstappen.

Toevalligerwijs is de komende grand prix die in Miami. Dan wordt er na een maand weer gereden in de Formule 1. In april lag het circus stil vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor gingen de races in Bahrein en Saoedi-Arabië niet door.