Kelly Piquet en Max Verstappen werden bijna een jaar geleden ouders van dochter Lily. Hoewel zij nog te klein is om met haar vader mee te reizen naar de Formule 1, laat de Nederlander haar in Monaco vast kennismaken met de autosport.

De viervoudig F1-wereldkampioen woont met zijn vriendin, dochter Lily en bonusdochter Penelope (6) in Monaco. Piquet kreeg haar eerste kind uit een eerdere relatie met Daniil Kvyat. Vanaf hun balkon kijken ze uit over het circuit van Monaco, waar dit weekend een bijzondere race plaatsvindt.

De vijftiende editie van de Grand Prix de Monaco Historique wordt dit weekend namelijk verreden in hun woonplaats. Dat is een race met Formule 1-auto's met een turbomotor. Verstappen kijkt samen met dochter Lily zijn ogen uit.

'Ik ben niet aan het huilen...'

Piquet deelt ontroerende beelden van het tafereel in haar Instagram Story. Lily zit bij haar vader op de arm en Verstappen wijst haar de F1-auto's aan. Zij volgt die vervolgens met haar vinger. "Ik ben niet aan het huilen, jij bent aan het huilen", schrijft het Braziliaanse model duidelijk geëmotioneerd bij de beelden.

Vervolgens deelt Piquet ook foto's van een jaar geleden. Toen was ze nog hoogzwanger van haar jongste dochter. Lily viert komende week haar eerste verjaardag.

Verstappen en Piquet kunnen genieten van een zeldzaam vrij weekend als gezin. Er is een pauze in de Formule 1 vanwege de geschrapte races in Saoedi-Arabië en Bahrein. De volgende Grand Prix is op 3 mei in Miami.

De 28-jarige Nederlander heeft de pauze niet optimaal benut om te genieten van vrije tijd met zijn vriendin. Hij maakte namelijk ook nog een uitstapje naar de GT3 in de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring.

Daar had hij thuis nog wel wat discussie over met Piquet. "Laatst was het: hé, er vallen twee races weg in april! Toen moest ik zeggen: ja, maar...", schetste Verstappen de situatie in zijn theatershow voor Viaplay. "Toen zei zij (Kelly Piquet, red.) wel: moet dat nou? En dan zeg ik weer: ja, dat moet, haha."