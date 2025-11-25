Populaire wielrenster Puck Moonen heeft na haar ingrijpende operatie specifieke details gedeeld over haar gezondheid. De 29-jarige werd behandeld aan een aandoening die voor veel problemen zorgde op de fiets en heeft nog een lange weg te gaan in haar herstel. "Puck 2.0 heeft wat tijd nodig, maar ze komt eraan."

Moonen werd vorige week geopereerd na een lange periode met klachten in haar rechterbeen. Er was lang onzekerheid over haar gezondheidskwaal en bij haar duizenden volgers is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Daarom deelt de wielerinfluencer nu specifieke details.

"Er waren veel vragen over de operatie en de staat van mijn gezondheid. Dus ik zal proberen het uit te leggen", schrijft Moonen op Instagram. Ze werd geopereerd aan een vernauwde bekkenslagader. "Dat kwam specifiek door het wielrennen."

'Agressieve positie en hoge druk'

"De agressieve positie op de racefiets in combinatie met de hoge druk van het rijden op snelheid voor urenlang, zorgde voor ongebalanceerde bewegingen, zowel op de fiets als daarnaast. In mijn geval heb ik ook al eerder blessures aan mijn rechterkant gehad", legt ze uit. "Ik heb jarenlang een duidelijk verlies van kracht in mijn rechterbeen gevoeld en pijn aan de buiten- en achterkant van mijn been."

Ze kun dan ook niet meer de optimale resultaten halen op de fiets. Ze heeft veel bezoekjes gebracht aan de fysio en het ziekenhuis, maar lang bleef het onduidelijk wat er precies aan de hand was. "Toen heb ik een MRI-scan met contrast ondergaan om een beter beeld te krijgen."

Opvallende plek litteken

Daarop werd besloten dat Moonen onder het mes moest. "Tijdens de operatie is bevestigd dat mijn slagader vernauwd was, een beetje gebogen en littekens heeft aan de binnenkant." Dat is hersteld met behulp van een ader uit haar linkerbeen. "Vandaar de hechtingen op mijn linkerbeen, in plaats van rechts", verduidelijkt ze.

Na deze opheldering voor haar volgers blikt ze vooruit op het vervolg van haar herstel. "De afgelopen dagen na de operatie heb ik bijna geen pijn gehad. Ik was alleen wat moe en de hechting in mijn buik voelde wat oncomfortabel. Ik mag deze week wat meer gaan bewegen."

Ze kan langere wandelingen gaan maken en mobiliteitsoefeningen doen. "Maar ik doe het rustig aan, want ik voel me nog steeds wat licht in mijn hoofd af en toe." Ze deelt ook een aantal foto's van zichzelf na de operatie, waarin ze vooral op de bank ligt, maar ook een andere hobby oppakt: schilderen. "Er is nog een lange weg te gaan", schrijft ze. "Puck 2.0 heeft nog wat tijd nodig, maar ze komt er aan. Ik hou jullie op de hoogte van de vootgang."

'Mooiste sportvrouw'

Moonen werd bekend dankzij haar succes op de fiets. In 2017 werd ze ook nog verkozen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland' door mannenblad FHM. Ondanks dat het aantal volgers van de influencer blijft groeien, bleven de resultaten op de fiets uit. Ze doet niet meer mee op professioneel niveau, maar heeft dankzij haar grote aantal volgers wel van haar hobby haar werk gemaakt.

