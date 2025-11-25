Ze vormen een van de populairste topsportkoppels van Nederland: tophockeyster Pien Sanders en Oranje Leeuwin Jill Roord. De twee kregen eerder dit jaar een relatie, maar hielden lange tijd op de vlakte hoe dat precies ontstond. Tot nu, want in een uitgebreid gesprek deelt het koppel het bijzondere verhaal.

De twee kregen eind 2024 contact toen ze allebei nog een relatie hadden. Sanders was jarenlang samen met hockeyer Thijs van Dam. Beiden poseerden ruim een jaar geleden in Parijs nog gelukkig met hun olympische gouden medailles. Roord had een langeafstandsrelatie met collega-voetbalster Jana Fernández. In gesprek met Linda Meiden vertellen ze hoe ze toch snel verliefd op elkaar werden.

Relatie na tien jaar voorbij

Het eerste contact werd online gelegd. Enkele dagen later verbrak Sanders haar tien jaar lange relatie met Van Dam. Dat vond ze bijzonder moeilijk. "Fuck, dacht ik, wat ik nu van binnen voel, wil ik helemaal niet voelen. Ik sliep er slecht door."

Vervolgens kwam het tot een eerste fysieke afspraak tussen de hockeyster en de voetbalster. De twee hadden inmiddels online de hele dag door contact en toen ze elkaar zagen, sloeg de vonk definitief over. Sanders onthult dat zij het initiatief nam: "Ik dank: fak it, ik zoen haar gewoon." Vervolgens kwam van het een het ander. "Ook op fysiek gebied hadden we eigenlijk vanaf de eerste keer meteen een connectie", aldus Sanders.

Veel reacties

Inmiddels mag de hele wereld weten dat de twee dolgelukkig zijn samen. Dat was in het begin voor enkelen nog even wennen, ook omdat Sanders jarenlang samen was met een andere man en dus niet veel later een vriendin kreeg. "Mensen hadden aan de ene kant respect voor mijn struggles: was ik gay? Voor anderen was het moeilijk om te zien dat ik meteen verliefd kon zijn op een ander, en dat begrijp ik heel goed."

Bijzondere fotoshoot

Roord en Sanders zijn in het openbaar veelvuldig te zien. Zo kwamen ze afgelopen zomer allebei in actie op een EK en waren ze daar ook om elkaar te steunen als supporter. Nu zijn ze de gasthoofdredacteuren van Linda Meiden, waar ze ook de tijd namen voor een fotoshoot.

Allebei spelen ze inmiddels ook weer in Nederland. Sanders is al lange tijd een van de boegbeelden van HC Den Bosch. Roord was lange tijd actief in het buitenland, maar keerde mede voor de liefde weer terug. Ze speelt nu bij FC Twente. "Negen jaar lang was ik zoekende, bij Pien voel ik me thuis", stelt ze.