Puck Moonen is thuis herstellende van een medische ingreep. De 29-jarige influencer en gravelrijdster werd geholpen aan een vernauwde bekkenslagader, een bekende wielerblessure. Daar heeft Moonen een flink litteken aan overgehouden.

Een vernauwde bekkenslagader is funest voor iedere wielrenner. Het zorgt ervoor dat er minder bloed naar het been stroomt. Als gevolg daarvan verzuurt het beren sneller, of raakt het sneller vol, waardoor de prestaties minder worden. Met name fietsers hebben er vanwege hun houding last van, ze zitten vaak diep voorover gebogen op de renfiets. De klachten nemen toe naarmate de jaren toe. Bij Moonen was het zo erg dat een medische ingreep nodig was.

Moonen toont litteken na zware operatie

Eerder deze week bedankte ze haar bijna 900.000 volgers na een 'zeer succesvolle operatie'. 'De weg naar herstel zal lang zijn en met veel hobbels in de weg, maar stap één is gezet', schreef Moonen, in 2017 uitgeroepen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland, bij een foto op Instagram.

Op dat sociale medium deelde ze enkele dagen na de ingreep ook de gevolgen. Op een foto is te zien dat Moonen net onder haar buik een flink letteken heeft. Ook zit er eentje op haar linkerbovenbeen, die omringd is door blauwe plekken. 'Niet te slecht', zet Moonen er zelf bij.

i De schade bij Puck Moonen. © Instagram: puckmoonen

Call of Duty helpt Puck Moonen

De wielerinfluencer maakt het naar omstandigheden dus goed. Ze vermaakt zichzelf met het spelen van videogames op haar PlayStation 5. Zo is te zien hoe ze een potje Fortnite heeft gewonnen. Even later probeert Moonen de nieuwste Call of Duty uit en wordt ze vergezeld door haar kat.

Bruiloft op komst

De operatie zorgt er niet alleen voor dat Moonen weer pijnvrij kan fietsen, maar dat ze ook helemaal opgelapt is voor haar bruiloft. Begin 2025 kondigde ze aan te gaan trouwen met de Britse ex-coureur Callon O'Keeffe. De Nieuw-Zeelander heeft in het opleidingsteam van Red Bull Racing gezeten. "(Ik heb, red.) ja gezegd tegen voor altijd met mijn beste vriend zijn", liet Moonen destijds weten.

