Enric Mas heeft zijn eerste dag in de rode leiderstrui in de Vuelta uitstekend afgesloten. De Spanjaard van Movistar pokerde als beste in de negende etappe, die werd getekend door de klassementsmannen. Mas bleef het koelst en kreeg in zijn aanvallen alleen Oscar Onley en Primoz Roglic mee. Toch deed Mas het zelf en boekte hij zijn eerste etappezege deze Ronde van Spanje in het rood.

De koers ging zondag verder zonder Pogacar, die zaterdag heel hard viel en de Vuelta per ambulance moest verlaten. Nummer twee Mas schoof daardoor op naar de eerste plaats en mocht de zware bergetappe in het rood rijden. Pogacars teamgenoot Pavel Sivakov probeerde zijn kopman te wreken, maar werd in de laatste vijf kilometer van de etappe met finish bergop gegrepen als laatste vluchter.

Sterke Enric Mas

In de slotklim deden veel concurrenten de poging om Mas pijn te doen, maar bleef de Spanjaard telkens koel en pareerde hij elke aanval op geheel eigen wijze. Toen iedereen uitgerookt was, sloeg hij zelf toe. De renner van Movistar die erom bekend staat vaak net naast ritzeges te grijpen, ging de sprint bergop zelf aan met Onley en bleef de Schot van Ineos voor. Roglic werd op twaalf seconden derde.

Nederlanders in de aanval

In de grote vlucht kleurden Gijs Leemrijze en Milan Vader de etappe ook nog een beetje oranje. Beide landgenoten reden een sterke rit, maar waren niet opgewassen tegen het tempo van de jagende klassementsmannen. Opvallend was dat Decathlon, de ploeg van Felix Gall, het gat alleen dichtreed. Vervolgens was de Oostenrijker niet sterk genoeg om dat teamwerk af te maken. Hij verloor ook achttien seconden op Mas, die Pogacar kopieerde met zijn zege in het rood.

De Sloveen heeft daar de afgelopen koersen patent op, om in de leiderstrui te winnen. Pogacar deed dat deze Vuelta voor zijn uitvalsbeurt al drie keer en in de Tour de France ook meermaals.

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