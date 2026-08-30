Tadej Pogacar had als droom om als negende renner ooit drie grote rondes in één seizoen te winnen, maar zaterdag spatte die abrupt uiteen. Een zware valpartij zorgde ervoor dat zijn Vuelta voortijdig ten einde kwam. Zondagochtend liet de Sloveen voor het eerst weer van zich horen én dat op humoristische wijze.

Op ruim dertig kilometer van de streep ging Pogacar zaterdag als eerste onderuit en ging daarbij hard over de kop. Op beelden die na afloop naar buiten kwamen, bleek een steen op de weg de boosdoener. Zijn ploeggenoten van UAE Team Emirates wisten het obstakel nog te ontwijken, maar de steen verdween onder het wiel van de Sloveen, die daardoor de controle verloor. Hij probeerde nog terug op de fiets te klimmen, maar moest al snel inzien dat dat geen optie meer was. Het betekende zijn eerste opgave in een grote ronde en dus het einde aan zijn droom om drie grote rondes in één jaar te winnen.

Update vanuit ziekenhuis

De wereldkampioen liet zondagochtend voor het eerst iets van zich horen sinds de valpartij, in de vorm van een foto op Instagram vanuit het ziekenhuis in Barcelona. Daarheen was hij zaterdagavond overgebracht, na een ambulancerit van ruim vierenhalf uur. Op de foto is te zien dat Pogacar een nekbrace draagt, pleisters heeft op meerdere schaafwonden en zijn schouder is ingepakt.

Bij zijn story koos hij voor het nummer "Stayin' Alive" van de Bee Gees, een knipoog die goed past bij het karakter van de Sloveen. Ondanks de ernst van zijn verwondingen lijkt Pogacar zijn gevoel voor humor niet te zijn kwijtgeraakt.

Ernstig letsel

Bij zijn val liep Pogacar een hersenschudding, een verplaatste breuk in zijn linkersleutelbeen en een stabiele breuk in zijn C7-nekwervel op, naast meerdere schaafwonden. "Gelukkig zijn er geen andere ernstige verwondingen of neurologische uitvalsverschijnselen", liet ploegarts Adrian Rotunno van UAE Team Emirates-XRG weten. Een operatie aan het sleutelbeen wordt vanwege de hersenschudding voorlopig uitgesteld.

Onzekere toekomst

Door het uitvallen van Pogacar is de strijd om de eindzege in de Vuelta compleet opengebroken. Enric Mas nam de rode leiderstrui virtueel over, maar koos er uit respect voor zijn concurrent voor om die niet aan te trekken tijdens de podiumceremonie.

Ook de rest van het seizoen van de Sloveen hangt aan een zijden draadje. Pogacar was als titelverdediger favoriet voor zowel het WK in Montréal (27 september) als het EK in eigen land (4 oktober), maar een sleutelbeenbreuk vergt doorgaans zes weken herstel. Bovendien moet de operatie aan zijn sleutelbeen nog even worden uitgesteld vanwege de hersenschudding, wat het herstelproces alleen maar verder vertraagt. Daarmee lijkt deelname aan die wedstrijden voor de tweevoudig wereldkampioen bijzonder onzeker geworden.

i Tadej Pogacar laat van zich horen vanuit het ziekenhuis. ©Instagram

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