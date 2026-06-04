Het WK voetbal gaat volgende week van start en dus komen er ook van allerlei tijdschriften momenteel speciale edities uit. Zelfs het blad Playboy doet daar aan mee en dat heeft ervoor gezorgd dat er een bekende voetbalvrouw voor het toernooi volledig uit de kleren gaat.

De Playboy bestaat al tientallen jaren en ondanks dat er in elke editie veel interviews staan, is het vooral bekend om de pikante fotoshoots. Bekende vrouwen gaan voor het blad helemaal uit de kleren en het gebeurt regelmatig dat zij een linkje met sport hebben. Zo poseerde schaatsster Joy Beune eind 2024 nog naakt voor de Playboy en in het verleden schitterde ook Daphne Deckers, de partner van tennisicoon Richard Krajicek, in het tijdschrift.

Vrouw van voormalig Feyenoord-keeper in Playboy

In aanloop naar het voetbaltoernooi van deze zomer pakt de Playboy uit met een speciale WK-editie en natuurlijk moest er dan ook een vrouw uit de voetbalwereld gefotografeerd worden. Dat is uiteindelijk geen voetbalster of een partner van een Oranje-international geworden, maar wel de vrouw van een andere voetballer.

Nathalie den Dekker is namelijk de eerste voetbalvrouw sinds 2014 die volledig uit de kleren gaat voor de Playboy. Dat blijkt uit een interview met De Telegraaf. Den Dekker was vroeger Miss Nederland en is momenteel de vrouw van doelman Nick Marsman. De twee hebben samen twee kinderen. Marsman staat nog tot het einde van deze maand onder contract bij Fortuna Sittard en speelde in het verleden onder meer voor Feyenoord en FC Twente.

'Best kwetsbaar'

Den Dekker doet wel vaker fotoshoots als model, maar deze was toch was anders dan anders. "Ik doe niet moeilijk over naakt zijn. In de sauna kan ik bijvoorbeeld heerlijk ontspannen en tot rust komen, maar zo'n fotoshoot is natuurlijk wel spannend en ook best kwetsbaar", vertelt ze eerlijk in gesprek met de krant.

Na een aantal gesprekken besloot ze echter toch te doen en uiteindelijk bleek ook de reactie van haar omgeving, waaronder Marsman dus, erg positief: "Ik had eigenlijk verwacht dat sommigen er misschien wat sceptisch op zouden reageren, maar dat was helemaal niet het geval. Mijn dochters van 3 en 6 begrijpen het nog niet echt, maar mijn man en mijn ouders zeiden meteen: 'Leuk, moet je doen!’"

Den Dekker werd in 2020 door het blad FHM al eens uitgeroepen tot de mooiste voetbalvrouw van Nederland. Dat is dan ook de titel die ze krijgt op de cover van de Playboy.

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