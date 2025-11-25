Hockeyster Pien Sanders en voetbalster Jill Roord zijn sinds dit jaar één van de bekendste topsportkoppels van Nederland en woensdag deden de twee in een interview enkele onthullingen over hun relatie. Daar bleef het echter niet bij, want de twee schitterden ook samen in een vrij pikante fotoshoot. Sanders gaf op haar sociale media een kijkje achter de schermen.

Sanders en Roord zijn deze week de gasthoofdredacteuren van Linda Meiden en zelf staan ze ook in het magazine met een openhartig interview over hun relatie. Zo vertellen ze onder meer hoe die tot stand kwam. De twee onthulden daarin dat ze met elkaar in contact kwamen toen ze allebei nog in een relatie zaten. Die verbraken ze allebei en vervolgens sprong de vonk definitief over. Voor Sanders is het ook nog eens de eerste keer dat ze samen is met een vrouw.

Voor het interview werden de twee ook samen gefotografeerd en dat werd bij vlagen een vrij pikante shoot. Op één van de foto's houdt Sanders de benen van Roord vast terwijl de voetbalster ondergoed draagt waarop de tekst 'I love my girlfriend' valt te lezen. Op een andere geven de twee elkaar een intieme zoen en ook zitten ze bij elkaar op schoot terwijl ze vrij weinig aan hebben.

Kijkje achter de schermen

Sanders geeft op haar TikTok in een video een kijkje achter de schermen van hoe die foto's tot stand zijn gekomen. Daarin is te zien de shoot werd gedaan in Snow World in Amsterdam. Ze glijden daar samen op een sleetje van de kunstmatige sneeuwheuvel naar beneden en zitten heel knus samen in één van de liften omhoog.

De hockeyster spoort in het bijschrift van de video haar 58 duizend volgers aan om het blad te kopen. "Vrijdag in de winkel, go get it", valt er te lezen.

Terugkeer naar Nederland

De twee leerden elkaar kennen toen Roord nog bij Manchester City voetbalde, maar zij keerde mede voor de liefde terug naar Nederland. Ze speelt nu bij FC Twente. "Negen jaar lang was ik zoekende, bij Pien voel ik me thuis", stelt ze. Sanders is al lange tijd een van de boegbeelden van HC Den Bosch.

