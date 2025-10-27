De Nederlandse kickbokster Rachel John heeft het programma Special Forces gewonnen. De influencer en vechtster hield de loodzware militaire training zeven dagen vol en completeerde daarmee het trainingsprogramma. Ze is één van de eerste vrouwen die het programma ooit weet te winnen.

John deed samen met een andere (ex-)topsporter mee aan het programma. Zo viel voormalig shorttracker Dylan Hoogerwerf af in aflevering zes, omdat hij het thuisfront te veel miste. John ging echter door. In het programma moet een groep bekende Nederlanders een week lang een special forces-training ondergaan. Weinig slapen, heftige fysieke opdrachten en jezelf tegenkomen zijn een belangrijk onderdeel van die training. Deelnemers kunnen op elk moment opgeven of door de staf uit het programma gehaald worden. Aan het eind van de training blijven er een of meer deelnemers over die het programma 'winnen'.

Vrouwelijke winnaar

Als enige vrouw overleefde John dit seizoen alle trainingsdagen en stond ze op de laatste dag nog als deelnemer voor de staf. Samen met danser en mediapersoonlijkheid Timor Steffens overleefde zij de training. Door de instructeurs werd tegen John gezegd dat ze nooit meer onzeker mocht zijn, dat ze beresterk is en dat ze erg trots mag zijn op de prestatie die ze tijdens de training in Kroatië leverde. Met tranen in haar ogen bevestigde John dat dit ook voor haar zo voelde.

Met haar overwinning komt John in een lijstje met vrouwelijke oud-winnaars van het programma. Ook dit zijn bijna allemaal oud-topsporters. In seizoen drie haalde oud-schaatsster en oud-shorttrackster Jorien ter Mors als enige vrouw de eindstreep en in het eerste seizoen van het programma flikte boksster Nouchka Fontijn hetzelfde. Ook ex-schaatsster Marianne Timmer kwam in seizoen drie bijna tot de finale. Oud-voetballer Demy de Zeeuw wist als mannelijke ex-topsporter het programma in seizoen 4 te winnen.

'Heftigste moment'

Op haar Instagram deelt John een prachtig bericht over haar Special Forces-zege. "Ik zei tegen mijn familie: ik zie jullie over 7 dagen en niet eerder!! En WE DID THAT. Lang door moeten bijten, keer op keer m’n angsten overwonnen, heel veel gehuild en dan toch door blijven vechten!! Samen met Timor Steffens het eind behaald. Zo dankbaar voor al mijn lieve teamgenoten en de geweldige staf."

John is naast kickboksster ook een bekende influencer met bijna 300.000 volgers op Instagram. Met die volgers deelde ze eerder al een heftig moment dat juist uit de serie werd geknipt. John vertelde dat dit het 'allerheftigste moment' voor haar was. Het zou om een moment zijn gegaan tijdens een worsteloefening, waarbij de vier nog overgebleven mannen het moesten opnemen tegen de kickboksster. Iets wat voor zowel John als de mannen niet goed voelde om uit te zenden.