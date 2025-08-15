Videoland heeft vrijdag de kandidaten van het nieuwe seizoen Special Forces Vips bekend gemaakt. Onder de kandidaten zitten onder anderen ex-shorttracker Dylan Hoogerwerf en kickbokster Rachel John.

Hoogerwerf was in het shorttrack actief op Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. Op dat laatste toernooi was de shorttracker het meest actief. Hoogerwerf won daar in 2017, 2018 en 2021 een gouden medaille op de 5000 meter aflossing. Ook won hij in 2017 zelf een zilveren medaille op de 500 meter. Hoogerwerf deed ook mee op de Spelen van Pyeongchang, maar daar was hij niet succesvol. Hoogerwerf is inmiddels gestopt en fulltime tattoo-artiest.

Rachel John is een influencer die ook een bekende kickbokster is. Ze vocht meerdere partijen op professioneel niveau, maar ze houdt zich ook bezig met kinderwelzijn in Zuid-Afrika. John woont daar ook een gedeelte van het jaar om zich in te zetten voor het welzijn van de kinderen. Van alle deelnemers is zij de jongste.

Andere deelnemers

Andere deelnemers die zichzelf gaan testen in het programma zijn Timor Steffens (danser), Famke Louise (zangeres), Cherry-Ann Person (Real Housewive of Amsterdam), Kosso (rapper en influencer), Jody Bernal (DJ en zanger), Fajah Lourens (presentatrice), Farja Favardin (influencer), Djarno Hofland (tourmanager van André Hazes) en Matthijs Groenevelt (realityster Paradise Hotel). Op zondag 14 september gaat het nieuwe seizoen van start.

Special Forces Vips

In Special Forces Vips ondergaat een groep bekende Nederlanders het trainingsprogramma van de zwaarst opgeleide militairen: de special forces. Ze worden constant geconfronteerd met hun angsten, moeten loodzware fysieke proeven doen en vechten tegen de pijn, hitte en vermoeidheid. De bekende Nederlanders kunnen het programma verlaten als ze zelf opgeven of wanneer de begeleiders van het traject ze naar huis sturen.

Andere (ex-) topsporters die eerder al meededen aan het programma zijn Levi Rigters (Glory-zwaargewichtkickbokser), Roy Meyer (ex-judoka), Marianne Timmer (ex-olympisch kampioene schaatsen), Henk Grol (ex-judoka), Edith Bosch (ex-judoka), Michael Boogerd (ex-wielrenner) en Jorien ter Mors (ex-olympisch kampioene schaatsen). Demy de Zeeuw (ex-voetballer) en Nouchka Fontein (olympisch bokster) wisten het programma zelfs te winnen.