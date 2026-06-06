De Grand Prix van Monaco is niet alleen een prestigieuze race in de Formule 1, voor veel beroemdheden is het ook gelegenheid om te feesten in de luxe woonplaats van Max Verstappen. Zeker nu Kim Kardashian aanwezig is, als vriendin van Lewis Hamilton.

Iedereen op het circuit is in rep en roer vanwege de aanwezigheid van de wereldster. Kardashian en Hamilton werden al regelmatig samen gespot en ze besloot nu eens mee te reizen naar een Grand Prix.

Ook de analisten van Viaplay hadden haar al gespot. Christijan Albers doet verslag vanuit Monaco en wordt gevraagd naar zijn plannen in de avond. "Het is nogal druk hier want Kim Kardashian is in town", begint de voormalig F1-coureur.

"Het is echt nog nóóit zo druk geweest. Moet je kijken, al die mensen hier..." Terwijl hij wijst komt de mensenmassa plots in beweging. "Oh, ze komt er hier aan joh", zegt Albers. "Ik denk wat gebeurt hier. Paniek in de tent."

Onderonsje

De oud-coureur ziet zijn kans schoon om Kardashian even aan te spreken. "Hello", roept hij zwaaiend. De realityster tuit haar lippen naar hem en maakt een peaceteken richting de camera.

Albers is door het dolle heen. "Die heb ik effe in de tas zitten! Hier, in mijn zak", gebaart hij met een grote lach. "Dat zal het thuisfront leuk vinden." in de studio kunnen ze ook wel lachen om het onderonsje. Albers verzekert dat hij nu zeker op stap zal gaan zaterdagavond.

GP van Monaco

Kardashian zag haar geliefde zaterdag derde worden in de kwalificatie voor de GP. Ferrari-coureur Hamilton start zondag achter WK-leider Kimi Antonelli en viervoudig wereldkampioen Max Verstappen bij de race. Hamilton staat momenteel vierde in het klassement, Verstappen volgt op plek acht in het kampioenschap. De GP start zondag om 15.00 uur.

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