Voor NOS-commentator Arno Vermeulen komt er na 23 jaar een einde aan zijn carrière bij de omroep. Dat geeft hem meer tijd voor andere dingen in zijn leven, waar hij eerder nog continu op pad was. "Dat heeft mijn vrouw mij niet in dank afgenomen."

Vermeulen neemt per 1 september afscheid bij de NOS. Na een succesvolle carrière wil hij graag meer vrije tijd. "Mijn werkweek was intensief en duurde niet zelden zeven dagen per week’’,gaf hij als reden voor zijn vertrek. 'Ik vind het een prachtig moment om een tijdje niets te gaan doen."

Tijdens het WK voetbal is hij nog te horen als commentator. Dat doet hij dit keer niet vanuit het stadion, maar vanuit een kleine studio op het Media Park. Toch staat hij altijd klaar om op pad te gaan voor zijn werk.

"Als nu de NOS belt omdat ze me nodig hebben, wens ik jou een fijne dag en ben ik vertrokken", zegt Vermeulen in een inetrview met het Algemeen Dagblad. "Als journalist moet je soms alles uit je handen laten vallen om achter het nieuws aan te gaan."

'Dat heeft zij mij niet in dank afgenomen'

En daarmee doelt hij ook op zijn vrouw Marijke. Thuis weten ze niet beter dan dat Vermeulen soms plotseling vertrekt. "Al is niet alles even rimpelloos gegaan.’’ Tien jaar geleden kreeg de journalist een telefoontje. Hij was toen net onderweg naar huis van het ziekenhuis. Marijke had net een operatie achter de rug.

Vermeulen kreeg te horen dat Johan Cruijff was overleden en wist meteen wat dat betekende. Thuis legde hij Marijke op de bank, hij zette nog een bordje eten naast haar neer en vertrok snel naar Hilversum. "'s Avonds laat was ik weer thuis. Dat heeft zij mij niet in dank afgenomen."

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