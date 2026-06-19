Arno Vermeulen stopt op 1 september als analist/commentator bij de NOS. De journalist vertelt richting zijn pensioen dat hij met zijn kritische blik toch wat mensen heeft boos gemakt. Zo ook voormalig Ajax-directeur Alex Kroes.

Vermeulen vertelt het verhaal rondom Alex Kroes als hij in het Algemeen Dagblad terugblikt op zijn carrière van 23 jaar bij de NOS. "Er zijn ongetwijfeld mensen in de voetbalwereld die het prima vinden dat ik stop. Alex Kroes bijvoorbeeld. Die belde me nog op dit seizoen. Dat werd een heel venijnig gesprek", vertelt Vermeulen, die een graag geziene gast was bij Studio Voetbal.

Volgens Vermeulen ging het belletje van Kroes over een verhaal dat hij bij Studio Voetbal vertelde. Kroes was toen net aangesteld als technisch directeur van Ajax en de journalist vertelde dat hij een adviseur naast zich zou krijgen. "Hij was pissig. En wilde toen weten van wie ik het had. Vind ik helemaal oké, dat hij belt. Dat mag", vertelt Vermeulen over het moment.

Kritische houding van Arno Vermeulen

Vermeulen beseft ook dat hij in zijn loopbaan vaak erg scherpzinnig overkwam aan tafel bij Studio Voetbal. "Ik kom waarschijnlijk kritisch over. Maar ik denk toch ook dat de kijkers me zien als iemand die geen onzin praat. Iemand die wel weet hoe het zit. Ik loop inmiddels veertig jaar mee in de voetballerij", vertelt Vermeulen. Ook laat de commentator weten dat hij in de periode dat hij werkzaam was in het voetbal 'niet echt vrienden heeft gemaakt'.

Voor Vermeulen zit zijn carrière als analist en commentator er na het WK op. Hij zal nog zes wedstrijden van commentaar voorzien, waarvan Canada - Qatar donderdagnacht de eerste was. Vermeulen doet dat vanuit Nederland. De NOS vroeg hem meermaals of hij ook naar de Verenigde Staten af wilde reizen, maar dat voelde voor de commentator 'niet journalistiek verantwoord'. Dit denkt Vermeulen omdat de omroep hem nog 'voor een laatste keer' naar het WK wilde sturen.

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