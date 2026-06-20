Cristiano Ronaldo is bezig met (vermoedelijk) zijn laatste WK. De Porugees miste daardoor wel een bijzondere dag met zijn gezin. Zijn zoon was namelijk jarig. Stiefmoeder Georgina Rodriguez zette hem in het zonnetje.

Cristiano Ronaldo Jr. is zestien jaar oud geworden. Zijn vader was er niet om zijn verjaardag te vieren, maar Rodriguez zorgde dat het een overgetelijke dag voor hem werd. Zij heeft sinds 2017 een relatie met de topvoetballer van Al-Nassr. Het is niet bekend wie de echte moeder van Cristiano Jr. is.

Er werd een groot feest georganiseerd. Het huis en de tuin van de familie werd in stijl versierd. Er waren activiteiten geregeld en er werd paella geserveerd. Bovendien werd de jarige verrast met een optreden van een band en een grote stapel donuts.

Rodriguez deelt beelden van de speciale dag op Instagram. "Hoewel je bijna 2 meter lang bent, blijf je altijd mijn kleine jongen", schrijft ze erbij. "Ik wens je een leven vol liefde, gezondheid en succes, en dat je nooit dat nobele hart verliest dat jou speciaal maakt. Mama, papa en broers en zussen, we houden van jullie."

WK voetbal

Voor de 41-jarige Ronaldo is het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada hoogstwaarschijnlijk zijn laatste kans op een wereldtitel met Portugal. De ploeg begon met een valse start tegen Congo. Het werd 1-1 gelijk. De superster wist in het eerste duel nog niet te scoren.

De andere tegenstanders van Portugal in de groepsfase zijn Oezbekistan en Colombia. Op dit moment staat het nationale team op plek drie in de poule.

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