De NOS is tijdens het WK voetbal de place to be voor de televisiekijker. Niet alleen worden alle wedstrijden live uitgezonden op NPO 1 en NPO 3, ze worden ook nog eens omlijst door avond- én ochtendvullende programma's met analyses. Een van de presentatoren, Gert van 't Hof, staat een pittig WK te wachten.

De avondwedstrijden worden omlijst met NOS WK Avond, het WK-avondprogramma waarin voetbalanalisten en andere gasten samen voetbal kijken en hun licht laten schijnen over alles wat er op en rondom het voetbalveld gebeurt. De presentatie ligt in handen van Sjoerd van Ramshorst en Van ‘t Hof. De in Willemstad (Brabant) woonachige Van 't Hof noemt het schema in combinatie met de aftraptijden in de Nederlandse nacht 'pittig'.

'Als ik daar mee bezig zou zijn...'

Hij is al dertien jaar een vast gezicht bij de NOS en dus is hij niet zenuwachtig voor het WK voetbal. Wel heeft hij gezonde spanning. Zeker voor het miljoenenpubliek dat dagelijks in gaat schakelen op 'zijn hoofd'. Druk maakt hij zich niet over wat de mensen van hem vinden. "Als ik daar mee bezig zou zijn, zou dat heel kwalijk zijn. Ik ben uit de klei getrokken in de Hoeksche Waard. Dus laten we vooral normaal doen”. zegt hij in gesprek met het Brabants Dagblad.

Zoontje van vijf jaar

Het pittige WK gaat veel van hem vergen. "Als de uitzending om 00.00 uur klaar is, ben ik toch pas om 02.00 uur thuis. En die biologische klok van mijn zoontje van 5 jaar staat om 07.00 uur weer aan. Dat is pittig. En op de momenten dat je wilt bijslapen, wil je ook voetbal zien. Je moet natuurlijk ook op de hoogte blijven. Dat maakt het een aardige puzzel."

Kijkcijfers of reacties doen hem niet zo veel. Het WK is voor hem dan ook geslaagd als 'ze mooie uitzendingen hebben gemaakt'. "En als we naar een geweldig Nederlands elftal hebben gekeken. Dat vind ik veel belangrijker dan wat mensen van mij vinden. En dat Argentinië weer wereldkampioen zou worden? Dan heb ik uiteraard liever Nederland.”

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