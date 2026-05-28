Het WK voetbal staat nu écht voor de deur en langzaamaan wordt ook duidelijk hoe de NOS het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico aan gaat vliegen. Eerder werd bekend dat er een gloednieuw programma rondom het voetbaltoernooi komt en nu lijkt door Henry Schut ook duidelijk te worden dat er voor voetbalkijkers bekende namen aanschuiven.

De NOS komt met een speciaal ochtendprogramma tijdens het wereldkampioenschap. WK Ontbijt moet de kijkers bijpraten. Veel wedstrijden worden namelijk laat op de avond, 's nachts of zelfs 's ochtends vroeg (Nederlandse tijd) gespeeld en dus moeten veel mensen geregeld wat missen van al die wedstrijden.

Het programma, dat doordeweeks een half uurtje gaat duren en in het weekend 40 minuten te zien is, wordt afwisselend gepresenteerd door Eline de Zeeuw en Henry Schut. Zij praten de kijkers echter niet alleen bij, zo blijkt uit een Instagram-post van laatstgenoemde presentator. Daarop zijn ook drie andere bekende namen te zien.

'The Breakfast Club van je WK voetbal is er klaar voor', schrijft Schut bij een selfie van het vijftal. 'Stay tuned'. De precieze invulling is niet duidelijk, maar Schut tagt naast De Zeeuw ook de drie andere mensen op de foto en lijkt daarmee ook hun rol te verklappen. Leonne Stentler staat bijvoorbeeld op de gevoelige plaat en zal waarschijnlijk als analist te zien zijn. Maar er staan nog twee mannen op.

Dat zijn Ricky van Wolfswinkel en Kaj Sierhuis. Eerstgenoemde beëindigde eerder deze maand op 37-jarige leeftijd zijn voetbalcarrière. Dat deed hij bij FC Twente, terwijl hij eerder voor onder meer Sporting Lissabon, Vitesse en FC Basel speelde. Ook kwam hij tot twee interlands.

Sierhuis speelt sinds 2023 voor Fortuna Sittard. Hij schoot er voor de middenmoter het afgelopen seizoen twaalf tegen de touwen. De spits afkomstig uit de Ajax-opleiding staat bekend om zijn omvangrijke kennis op sportgebied

Vanaf vrijdag 12 juni wordt duidelijk hoe het programma precies in elkaar steekt. Vanaf 07.00u uur is de eerste uitzending op NPO 1 te zien. De avond en nacht daarvoor worden de eerste twee duels op het WK gespeeld. Donderdag 11 juni wordt het WK afgetraot met Mexico - Zuid-Afrika (21.00 uur), terwijl in de nacht van donderdag op vrijdag om 04.00 uur Zuid-Korea - Tsjechië op het programma staat.

