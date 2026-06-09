Het Nederlands eltal is inmiddels een paar dagen in de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op het WK voetbal, dat voor Oranje aanstaande zondag begint met een wedstrijd tegen Japan. Uiteraard zijn er ook al een hoop Nederlandse journalisten aan de andere kant van de wereld, maar een van hen moet nu noodgedwongen terugkeren.

De NOS moet weliswaar bezuinigen en is dus in afgeslankte vorm aanwezig tijdens het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, maar toch zijn er een aantal journalisten present. Tijdens het oefenpotje tegen Oezbekistan in New York, de laatste test voor de start van het WK van zondag, bespraken Thierry Boon, Jeroen Stekelenburg en Arman Avsaroglu het wel en wee rondom Oranje. Aan het eind van de NOS Voetbalpodcast wordt echter ook duidelijk dat een van hen tijdelijk moet terugkeren naar Nederland.

Paar dagen naar huis

Het Nederlands elftal verlaat New York voor Kansas City en het journaille reist mee. "Wij niet allemaal. Want, Jeroen...", zo geeft Boon het voorzetje aan Stekelenburg. Hij antwoordt desgevraagd: "Ik heb mijn tas bij me want ik ga zometeen naar het vliegveld omdat ik nog een paar dagen naar huis ga." Boon wil dat hij het even uitlegt aan de luisteraars. "Dat moet je toch even toelichten."

Stekelenburg grapt dat ze zoiets bij het Nederlands elftal 'privéomstandigheden' noemen, aangezien assistent Ruud van Nistelrooij zich later meldde in de Verenigde Staten omdat hij zijn vijftigste verjaardag wilde vieren. Voor Stekelenburg heeft zijn absentie een andere oorzaak. "Niks ingewikkelds. Het is meerdere ballen in de lucht houden. Kinderen die schoolvakanties hebben, een vriendin met een drukke baan. Dat kregen we allemaal niet helemaal voor elkaar. Dus ik ga een paar dagen terug", verklaart hij.

De NOS-collega's moeten het voorlopig dus even zonder Stekelenburg doen. Hij doet doorgaans de interviews rondom wedstrijden van het Nederlands elftal en stelt de vragen bij de persconferentie. Daardoor is hij een bekend gezicht van de NOS. Overigens is hij er zondag 14 juni in Dallas wel weer bij als Oranje tegen Japan speelt tijdens het WK. Tot die tijd neemt Boon zijn taken over. "Jij bent nu nieuwe Jeroen Stekelenburg, Thierry. Hoe voelt dat?", vraagt Avsaroglu. Boon: "Dat voelt toch wel als een momentje. De nieuwe Jeroen Stekelenburg..."

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