Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt vanaf 11 juni een waar spektakel, dat live te zien is bij NOS Sport. De baas van de zender kondigt echter wel een ingrijpende verandering aan tijdens de uitzendingen, die te maken hebben met extra reclames.

Bij het wereldkampioenschap voetbal, waar Oranje in de groepsfase speelt tegen Japan, Zweden en Tunesië, is er ook bij de NOS tijdens de wedstrijden reclame op tv te zien. Dat is mogelijk omdat er drinkpauzes zijn tijdens wedstrijden. Om de warmte worden er bij alle 104 wedstrijden twee zogeheten 'cooling breaks' gehouden, halverwege de eerste helft en halverwege de tweede helft. Die pauzes duren drie minuten, waarvan anderhalve minuut reclame op tv te zien is.

Commentator van finale ook al bekend

Normaal gesproken zijn er bij eindtoernooien alleen reclameblokken tijdens de rust. "Het is niet ideaal, maar het levert ook wat op", aldus Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport. Hij heeft iemand van zijn personeel ook alvast aangewezen om de eer te krijgen tijdens de grote finale op zondag 19 juli. Jeroen Grueter mag dan namelijk het commentaar leveren. Bij de vorige twee WK's, in 2018 in Rusland en 2022 in Qatar, was Jeroen Elshoff de commentator.

'Gelukkig ook veel begrip'

Er gaan dit WK, mede vanwege de hoge kosten en bezuinigingen bij de publieke omroep, maar vier commentatoren mee. Naast Grueter en Elshoff zijn dat Jan Roelfs en Arman Avsaroglu. De andere commentatoren verslaan de wedstrijden vanuit Nederland. "Het is geen leuke boodschap om over te brengen dat mensen niet naar het toernooi mogen, maar er is gelukkig ook veel begrip. Het is bij uitstek een extreem duur toernooi", aldus Van der Wulp.

