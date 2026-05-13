De WK-selectie van het Nederlands elftal wordt niet op maandag 25 mei, maar woensdag 27 mei bekendgemaakt door de KNVB, zo meldt de voetbalbond. "Door twee dagen extra te nemen weten we zekerder dat de spelers die we gaan selecteren allemaal goed uit de slotfase van de competitie zijn gekomen."

"Het geeft ons nog de mogelijkheid om tijdens de trainingsdagen (25, 26 en 27 mei) meerdere spelers die in aanmerking komen voor de uiteindelijke selectie, zelf in Zeist te zien, te spreken en te beoordelen", licht Ronald Koeman toe in een persbericht van de KNVB. De voorbereiding met de volledige selectie begint op 30 mei.

Volgens de bondscoach heeft de beslissing verder geen invloed op het oorspronkelijke voorbereidingsprogramma. "Door twee dagen extra te nemen weten we zekerder dat de spelers die we gaan selecteren allemaal goed uit de slotfase van de competitie zijn gekomen. De extra ruimte die dit biedt, wil ik graag benutten om alle aspecten mee te kunnen nemen in de keuzes die we ten aanzien van de uiteindelijke selectie maken."

Afgelopen maandag moesten alle deelnemende landen hun voorlopige selecties doorgeven aan de FIFA. Daar moesten minimaal 35 en maximaal 55 namen op staan. Dit is ook door Koeman en de KNVB gedaan, maar deze lijst is niet bekendgemaakt.

Zweedse selectie

Bij andere landen is de definitieve WK-selectie al wel bekendgemaakt. Een van de tegenstanders van Nederland in de groepsfase deed dit bijvoorbeeld al. Graham Potter, de bondscoach van Zweden, maakte zijn selectie dinsdag bekend. Dit kwam hem echter op veel kritiek te staan. Zo sprak Feyenoord-cultheld John Guidetti schande van de selectie. "Ik sta in vuur en vlam."

Ingrijpende verandering

Tijdens het WK zal het Nederlands elftal weer gesteund worden door veel supporters die naar de Verenigde Staten trekken. Dit geldt ook voor de Oranjebus, die zelfs al in Noord-Amerika gearriveerd is.

Voor de fans die thuisblijven is er echter minder goed nieuws. De NOS heeft aangegeven dat er tijdens de drinkpauzes, die zo'n drie minuten duren in de warme Verenigde Staten, extra reclames zullen zijn. Die reclames zullen de helft van de tijd van een drinkpauze duren. Daarnaast is ook de commentator van de WK-finale al bekendgemaakt door de omroep.

