Arjen Robben en Wilfred Genee zijn afgelopen weekend met elkaar geclasht. Een ruzie tussen de ex-topvoetballer en de presentator van Vandaag Inside circuleert sinds maandag op het internet. Het gebeurde allemaal langs het voetbalveld waar hun beide zonen tegen elkaar moesten spelen.

Robben, die de Onder 14 van FC Groningen traint en daarmee zijn zoon Kai, was niet gediend van de bemoeienis van Genee. Op bezoek bij koploper Victoria in de derde divisie D was het een 'moet-winnetje' voor de nummer twee uit het hoge noorden. Wellicht dat daardoor de emoties wat hoog opliepen langs de kant, waar Robben in discussie ging met de scheidsrechter van dienst. Met een typisch verontwaardigd 'Robben-gezicht' gebaarde hij het een en ander, toen een andere bekende Nederlander zich ermee kwam bemoeien.

'Jij hoeft je er niet mee te bemoeien'

Niemand minder dan Wilfred Genee, presentator van Vandaag Inside, bemoeide zich met de discussie aan weerszijden van de hekken. Maar daar was Robben duidelijk niet van gediend. Hij duwde Genee aan de kant en zei duidelijk geïrriteerd: "Jij hoeft je er niet mee te bemoeien", waarna Robben zijn discussie met de arbiter weer voortzette. Genee had wel degelijk enige reden om zich met de ruzie te bemoeien, want zijn zoon Luca voetbalt bij de tegenstander van Robben.

Zoon tegen zoon

Victoria is de koploper in de jeugddivisie en won de topper met 1-0 van nummer twee FC Groningen. Eerder dit seizoen werd het in Groningen 1-1. Genee's jongste zoon Luca nam het dus op tegen de zoon van Robben, vandaar dat de twee vaders het aan de stok kregen met elkaar. Sowieso is Genee niet bang voor confrontatie, want als presentator van het immens populaire VI zwengelt hij al jaren discussies aan. Robben stond in zijn voetbaltijden bekend om zijn prachtige acties, maar ook voor zijn gevoel voor onrecht. Menigmaal discussieerde hij met scheidsrechters.

Bekijk hieronder de beelden, die ongetwijfeld ook voorbij zullen komen tijdens de uitzending van Vandaag Inside van maandagavond 13 april. Robbens oudste zoon Luka speelt ook bij FC Groningen, maar is vier jaar ouder dan broertje Kai.