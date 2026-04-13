Beelden van de ruziënde Wilfred Genee en Arjen Robben gingen maandag als een lopend vuurtje door Nederland. De scheidsrechter van dienst, Jan Faessen, maakte van dichtbij mee hoe de oud-topvoetballer en de presentator van Vandaag Inside zich bemoeiden met een discussie over een scheidsrechtelijke beslissing. Faessen vertelt wat er gebeurde.

"Ik gaf eerst een doeltrap, maar later toch een corner”, zegt scheidsrechter Faessen in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik dacht dat ik goed zat. De grensrechter hield bovendien zijn vlag naar beneden. En er kwam geen doelpunt uit, dus het was niet doorslaggevend.” Die actie zorgde er dus voor dat Robben, de trainer van FC Groningen Onder 14, met de arbiter in discussie ging op het sportpark van Victoria in Loosdrecht.

Zoons tegen elkaar

Genee bemoeide zich met het gesprek en had ook een vinger in de pap bij de thuisclub. Zijn zoon Luca speelde namelijk in de Onder 14 van Victoria tegen Kai, de zoon van Robben. De ploeg uit Loosdrecht, koploper in de derde divisie D, won met 1-0. Na de duw van Robben op de borst van de presentator, liep Genee snel weg en bleef het verder rustig.

Selfie met Wilfred Genee

In de rust van het jeugdduel ging scheidsrechter Faessen nog met Genee op de foto. "Daar hebben we het verder niet meer over het voorval gehad.” Met voormalig Oranje-international Robben wilde Faessen ook dolgraag op de foto, maar de ex-speler van onder meer PSV, Real Madrid, Chelsea en Bayern München wilde dat niet.

'Anders krijg je praatjes'

"Hij zei: ‘Doe dat maar na de wedstrijd. Anders krijg je praatjes’. Die foto met Arjen is er na afloop niet meer van gekomen. Bij nader inzien had ik natuurlijk wel een selfie met hem kunnen maken. Niet aan gedacht.” Een gewilde foto met de ex-international lukte dus niet meer. Volgens de scheids liep de ruzie met een sisser af omdat Genee snel wegliep. Robben is trainer van FC Groningen Onder 14, ook zijn oudste zoon Luca voetbalt in de jeugd van de betaaldvoetbalclub.