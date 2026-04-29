Estavana Polman is bezig aan haar laatste weken als handbalster. Daarna keert de 33-jarige samen met haar vriend Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn terug naar Nederland. Maar wat dan? Hélène Hendriks heeft daar wel haar ideeën over. "Ik gun haar de wereld", aldus de presentatrice.

Hendriks krijgt de vraag of ze de hete adem van Polman in haar nek voelt. "Niet alleen van Estavana Polman, ook van Noa Vahle en Merel Ek", reageert de presentatrice gekscherend in de podcast HNM. "Ik weet niet waar dat ineens vandaan komt. Zij is zó'n superleuke meid, maar Estavana is Estavana. Dat moet ze ook gewoon zeker blijven", vindt Hendriks.

Estavana Polman in trek

Polman zwaait na dit jaar af als handbalster. "Handbal heeft mij zoveel gegeven", begon ze haar afscheidsbetoog onlangs. "Het heeft mij de wereld laten zien, mijn dromen laten uitkomen en mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het is een ongelofelijk mooie reis geweest waarin ik heb genoten van de mooie momenten en heb geleerd van de minder mooie momenten. Nu is het tijd om dit hoofdstuk te sluiten."

Polman snuffelde al hier en daar aan wat televisiewerk en veel zenders zitten achter haar aan. De goedlachse handbalster kan bijvoorbeeld aan de slag bij RTL als tegenhanger van Hendriks. "Dat snap ik", stelt Hendriks. "Ik heb Es natuurlijk gesproken. Ze is een superleuke meid die je de wereld gunt. En ik hoop écht van harte dat ze naar SBS komt, dat lijkt me heel gezellig", doet de presentatrice een uitnodiging.

Dat voorstel kan Vahle en Ek ook wel bekoren. "Als je luistert...", haakt Vahle in. "Kom naar SBS." "Dan kunnen we elk jaar naar het Televizier Gala, dat was heel gezellig met Es", vertelt Ek. Zij was in 2024 net als Polman genomineerd voor het Televizier-Ring Talent. De politiek verslaggeefster viel in de prijzen, de handbalster niet.

Welkom in de podcast

Mocht een stap naar SBS niet mogelijk blijken, dan is er nog een andere samenwerking in gedachten. "Er werd ook aan mij gevraagd: zou zij niet bij jullie in de podcast passen?", begint Hendriks. "Toen zei ik: natuurlijk!" Ook de anderen reageren enthousiast op dat idee. "Kom er een keer bij", roept Vahle op. "Eén keer? Gewoon hup elke week", vindt Ek. "Dat zou ik ontzettend leuk vinden", besluit Hendriks.