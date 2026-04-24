Estavana Polman neemt na dit seizoen bij Rapid Bucuresti afscheid van haar carrière als handbalster. Maar de voormalig Oranje-international zit niet stil. Ze is namelijk al druk in de weer met een nieuw project en dat levert veel positieve reacties op.

Polman brengt binnenkort namelijk een boek uit over haar leven, getiteld gewoon Estavana. Donderdag maakte ze bekend dat het verhaal op 21 juli verschijnt. "Estavana Polman groeide uit tot het gezicht van het Nederlandse handbal: wereldkampioen, publiekslieveling en mediapersoonlijkheid", is de omschrijving. "Maar achter de juichmomenten schuilt de druk van jarenlang presteren onder hoogspanning, moederschap en een lichaam dat steeds vaker aangeeft wat de prijs van topsport is."

Positieve reacties

Veel fans van Polman kunnen niet wachten om het verhaal te lezen. Er reageren ook een aantal bekenden van de handbalster. Ajax-speelster Sherida Spitse laat bijvoorbeeld van zich horen met emoji's, net als topvolleybalster Laura Dijkema.

Het bericht heeft ook een hele hoop likes. Onder anderen ex-handbalkeepster Tess Lieder-Wester en sportverslaggeefster Noa Vahle lieten een hartje achter. Ook Sylvie Meis, de ex-vrouw van de vriend van Polman, Rafael van der Vaart, steunt het nieuwe project van de 33-jarige.

Meis en oud-topvoetballer Van der Vaart waren van 2005 tot 2013 getrouwd en hebben samen een zoon, Damián. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader als middenvelder bij Jong Ajax. Polman is inmiddels al tien jaar gelukkig met de ex-voetballer. Ze hebben samen ook een dochter: Jesslynn.

Meer tijd voor gezin

Polman hoopt na het einde van haar handbalcarrière meer tijd te kunnen doorbrengen met haar gezin. Ze zullen ook weer terugkeren naar Nederland. Momenteel wonen Polman en Van der Vaart met hun dochter in Boekarest, maar ze zullen binnenkort verhuizen naar het Gelderse Huissen.

Haar besluit om te stoppen met topsport is dan ook weloverwogen. "Het is goed geweest. Ik kijk gewoon wat er nu op mijn pad op. Het is goed, mijn lichaam is op, gewoon lekker met het gezin", zei ze daarover in Vandaag Inside. "Lekker thuis, daar heb ik heel lang op gewacht en het is eindelijk zo ver. Ik ben blij dat ik deze beslissing heb gemaakt en sta er echt achter."