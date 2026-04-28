Vandaag Inside Oranje en De Oranjezomer gaan het WK kleur geven. De populaire talkshows van Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en Hélène Hendriks hebben een opzienbarend besluit genomen. Daar zullen vaste kijkers vast blij mee zijn.

SBS6 meldt dinsdag dat de talkshows, afhankelijk van de speeltijden, zowel voor als na de wedstrijden te zien zullen zijn. In aanloop naar het WK zullen ze tijdelijk naar Curaçao verhuizen. Die uitzendingen vinden plaats vanaf het Corendon Mangrove Beach Resort. Vanaf maandag18 mei zendt VI uit op het eiland, Hendriks neemt dan op maandag 1 juni het stokje over.

Vandaag Inside en De Oranjezomer tijdens WK

Vandaag Inside Oranje met Genee, Derksen en Van der Gijp is tijdens het voetbaltoernooi te zien van maandag tot en met donderdag. Alleen in de beginweek is de talkshow ook op vrijdag 12 juni te zien. De Oranjezomer met Hendriks wordt op vrijdag, zaterdag en zondag uitgezonden. Op de avond van de finale, zondag 19 juli, is Vandaag Inside Oranje te zien met Hendriks als tafelgast.

SBS6 tijdens WK elke dag live met dubbele uitzendingen Vandaag Inside Oranje of De Oranjezomer!https://t.co/9ssafDJjY1#vandaaginsideoranje #deoranjezomer pic.twitter.com/5BZZZBvLpP — Vandaag Inside (@vandaaginside) April 28, 2026

Het WK voetbal begint op 11 juni en wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland zit in groep F en start op 14 juni in Dallas met een wedstrijd tegen Japan. Het duel start om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Quiz met bekende voetbalnamen

Voorafgaand aan het WK presenteert Johnny de Mol op SBS6 nog een voetbalquiz. Vanaf 7 juni spelen bekende gezichten uit het voetbal vier avonden achtereen onder leiding van De Mol De WK Quiz. Bekende namen als Guus Hiddink, Aron Winter, John van ’t Schip, Richard Witschge, Maarten Stekelenburg en Khalid Boulahrouz testen in duo's hun kennis. Kees Jansma becommentarieert de bedoeling. VI schrijft: "Alleen kennis is niet genoeg, er moet uiteraard ook gescoord worden: letterlijk."