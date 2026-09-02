Oranje-international Lutsharel Geertruida heeft opnieuw de aandacht op zich gevestigd. De 26-jarige verdediger, die onlangs de veelbesproken overstap van RB Leipzig naar PSV maakte, kondigde dinsdag een opvallend nieuw project aan. Niet op het voetbalveld, maar in de muziek.

Geertruida brengt vrijdag namelijk zijn eigen rapnummer 'LIT' uit. Daarvoor werkte de Oranje-international samen met de artiesten Bryan Mg en Reevsenn1k. Op Instagram verscheen dinsdagmiddag een teaser, die werd opgenomen in het Philips Stadion.

Aankondigingsvideo in PSV-stadion

In de video is te zien hoe Geertruida een bal hoog de lucht in schiet en vervolgens door het stadion rent. Even later verschijnt hij aan de zijlijn met Bryan Mg en Reevsenn1k, terwijl de drie poseren met een bal onder hun voet. Daarmee wordt de komst van het nummer 'LIT' officieel aangekondigd.

Spraakmakende transfer

De PSV-aanwinst stond de afgelopen weken volop in de schijnwerpers. Zijn transfer van RB Leipzig naar PSV zorgde voor flink wat discussie, vooral onder een deel van de Feyenoord-aanhang. De geboren Rotterdammer kreeg na zijn overstap veel kritiek en negatieve reacties te verwerken. In Rotterdam-Zuid wordt hij door velen gezien als een 'verrader', omdat hij PSV boven Feyenoord zou verkiezen. Geertruida liet zelf weten dat daar geen sprake van was. "Ik wil één ding heel duidelijk zeggen: mijn keuze voor PSV is geen keuze tegen Feyenoord. Wat Feyenoord mij heeft gegeven, zal ik nooit vergeten."

De reacties onder zijn nieuwe Instagram-post lopen uiteen. Verschillende Feyenoord-supporters grijpen de aankondiging aan om opnieuw hun onvrede over Geertruida's transfer naar PSV te uiten. Tegelijkertijd ontvangt de Oranje-international veel steun van PSV-supporters, die hem welkom heten in Eindhoven en enthousiast reageren op zijn muzikale uitstapje. 'Lutsha' heeft inmiddels al een aantal nummers uitgebracht, waaronder: Game Over, Riba Chill en On Top.

Van alle ophef lijkt Geertruida zich weinig aan te trekken. Ondanks de kritiek die hij na zijn transfer kreeg, kiest de verdediger ervoor om juist nu zijn muzikale project onder de aandacht te brengen. Met de teaser voor 'LIT' laat hij zien dat hij zich niet alleen op het voetbal richt, maar ook vol vertrouwen toeleeft naar de release van zijn eerste rapnummer. Vrijdag moet blijken hoe 'LIT' wordt ontvangen.