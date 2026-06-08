Steeds meer details druppelen naar buiten na het recente huwelijksaanzoek van topvoetballer Kenneth Taylor aan zijn bekende vriendin Jade Anna van Vliet. Zo kost de verlovingsring van de oud-Ajacied een fortuin.

De middenvelder van Lazio Roma ging afgelopen week op zijn knieën voor zijn 22-jarige influencer-vriendin Van Vliet. In Miami zei ze uiteindelijk ja. Niet gek, want de ring die Taylor haar voorschotelde is er een met een absurde waarde.

'Heel mooi en intiem'

Dit nieuws deelde van Vliet in haar nieuwste video op YouTube. Hierin onthulde ze wat voor ring Taylor voor haar in petto had. "Hij is voor een witte diamant gegaan, vier karaats. Echt insane. Hij heeft zó zijn best gedaan", vertelt Van Vliet in de video. RTL Boulevard schat dat een ring met een witte diamant van vier karaat een waarde heeft van een bedrag tussen de 60.000 en 150.000 euro.

De influencer vertelt in haar nieuwste video ook meer over het moment suprême. "De verloving hebben jullie zo goed als gezien. We gingen zogenaamd uit eten, maar we gingen naar een heel groot park in Miami. Daar heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Heel mooi en intiem."

Geen WK voetbal

Het stel is inmiddels bijna drie jaar samen. Dit jaar nog namen ze samen nog een rigoureuze stap door te verhuizen van Amsterdam naar Rome, wegens de transfer van Taylor. Daar werkte de middenvelder een prima seizoen af. Echter was dit niet genoeg om een plekje in de WK-selectie van Ronald Koeman af te dwingen. Taylor was er vier jaar geleden in Qatar wel bij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover