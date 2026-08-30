Robert Doornbos verruilde Nederland in 2024 voor Dubai. Hoewel de voormalig Formule 1-coureur de Verenigde Arabische Emiraten veel zakelijke kansen bieden, blijkt er volgens hem een veel belangrijkere reden te zijn geweest om met zijn gezin te emigreren.

Tijdens de laatste Grand Prix van Zandvoort schoof Robert Doornbos aan bij de ondernemerspodcast Hendriks & Hendriks. Daar legt de oud-coureur en analist uit waarom hij in 2024 besloot naar Dubai te verhuizen en dat zijn enthousiasme daarbij een grote rol speelde.

"Ik kwam er al regelmatig. Formule 1 is ook aan het groeien in de regio. Inmiddels zijn er vier races en dan komt er nog eentje bij. Elke keer als ik er was geweest, kwam ik terug in Amsterdam, waar ik destijds met mijn vrouw woonde, en dan had ik zoveel energie. Dan zei ik: 'Het is daar zo lekker en ze denken groot.'"

Natuurlijk heeft de verhuizing ook invloed op zijn ondernemerskansen. Volgens Doornbos zijn er grote verschillen, maar gaat het hem vooral om de mentaliteit in Dubai. "In Nederland is het natuurlijk ondernemen met de handrem erop. Een klein voorbeeld: KLM stopt met het uitdelen van broodjes kaas op vluchten, tegelijkertijd wordt in Dubai het grootste vliegveld ter wereld gebouwd", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

"Ik hou van die drive. Ik hou van het onmogelijke mogelijk maken. Groots denken. Whatever you're thinking, think bigger."

Veiligheid

Niet alleen die manier van denken was een reden voor de analist om te verhuizen. Ook de veiligheid in het land is volgens hem een stuk beter dan in Nederland. "Ik werd hier overvallen voor de deur van mijn huis in Amsterdam. Er zaten trackers onder mijn auto en er stonden drie mensen voor mijn deur met knuppels. Toen dacht ik: wat is dit, joh? Hier wil ik mijn kinderen niet opvoeden", aldus Doornbos.

Het gunstige fiscale klimaat van Dubai en de voordelen daarvan kwamen volgens Doornbos pas op de derde plaats als reden om te verhuizen. Veiligheid is volgens hem een van de belangrijkste redenen geweest om de stap te maken. "Ik laat mijn deur open staan daar. Ik laat mijn telefoon in het restaurant liggen en twee uur later ligt die er nog. Iedereen laat zijn auto draaien voor de deur. Er gebeurt daar niks."

'De media maakt je gek'

Toch schrok Doornbos wel even toen in februari de spanningen in het Midden-Oosten opliepen en drones en raketten boven Dubai vlogen. Volgens de oud-coureur werd de situatie in de media echter veel groter gemaakt dan hoe hij die zelf ervoer.

"Dat was geen pretje. Toen dacht ik: shit, ik heb de verkeerde move gemaakt. Maar het trok allemaal weer weg en de rust keerde terug. De media schreef erover alsof het een oorlogsgebied was", legt hij uit.

Hij vervolgt: "Ik werd opgebeld door mijn schoonouders, die erop stonden dat we terugkwamen. Ik liet zien dat iedereen hier rustig op het strand lag en dat de hotels vol zaten. De media maakt je gek. Uiteindelijk heb ik ze hierheen gehaald en zijn ze zes weken gebleven. Ik heb het geweldig naar mijn zin en ontmoet fantastische mensen daar."