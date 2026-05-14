Robert Doornbos heeft een liefdevol bericht gedeeld op Instagram. Daarbij zet hij zijn vrouw Chantal Bles in het zonnetje. Volgers van de oud-coureur kunnen hun ogen niet geloven bij het zien van de romantische beelden.

Doornbos en Bles zijn al vijftien jaar samen. Die bijzondere mijlpaal vierden ze woensdag samen en ter ere van het hoogtepunt deelde de voormalig Formule 1-coureur een mooi bericht op Instagram.

Daarin blikt hij terug op hun tijd samen met veel emotionele momenten. Zo is de trouwdag van het stel gezien en de geboorte van hun kinderen, Jada en Josh. Inmiddels woont het gezin in Dubai, waar ze genieten van het leven.

"Vijftien jaar samen. Talloze herinneringen met hoogte- en dieptepunten", schrijft Doornbos op Instagram. "Nog steeds gek op elkaar en een beetje gek in het algemeen. Schat, we zijn pas net begonnen", richt hij zich tot Bles die bekend werd als modestyliste op tv.

Verwarring bij Kjeld Nuis

Volgers van het koppel genieten van de romantische beelden, maar blijven ook in verwarring achter. "Jullie worden steeds jonger, da's ook gek", schrijft topschaatser Kjeld Nuis bijvoorbeeld. Anderen kunnen zich daar wel in vinden. "Niets veranderd allebei", wordt er ook gereageerd. De twee ontvangen ook een hoop felicitaties vanwege de bijzondere mijlpaal.

Samenwerking Nuis en Doornbos

Doornbos en Nuis werkten onlangs nog samen voor een evenement van Red Bull. Ze waren beiden betrokken bij de hardlooprace Wings For Life, waarbij geld ingezameld werd voor onderzoek naar dwarslaesies. De deelnemers moeten een auto volgauto voorblijven. Zodra je ingehaald wordt door de auto, is je race voorbij en stap je uit.

Normaal gesproken zaten Doornbos en Nuis samen in de volgauto, maar dit jaar wilde de schaatser zelf rennen voor het goede doel. Dat deed hij samen met zijn vriendin, schaatskampioene Joy Beune. Ze legden 26 kilometer af voordat ze werden ingehaald door Doornbos, die dit keer met Churandy Martina in de wagen plaatsnam. Er werd uiteindelijk 9,2 miljoen euro opgehaald met het wereldwijde evenement.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover