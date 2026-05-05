De status van een voormalig topsporter kan heel snel veranderen. Het ene moment ben je nog de gelauwerde oud-voetballer, maar enkele jaren kent de nieuwe generatie je niet meer. Dat overkam oud-international Wim Kieft. Hij greep bovendien nog bijna terug naar zijn oude, slechte gewoontes.

Wim Kieft hing al in 1994 zijn voetbalschoenen aan de wilgen, maar belandde allesbehalve in de vergetelheid. Door zijn vele media-optredens, onder meer bij VI en nu met zijn eigen podcast, is de oud-topvoetballer nog altijd veel te zien. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer afstand je krijgt van de jongere generaties. Dat ondervond ook Kieft op een pijnlijke manier toen hij op vakantie was.

'Wie is dat dan?'

Kieft was samen met partner Suzanne en dochter Feline eerst naar het zonnige Valencia, en vervolgens in Gambia. Maar tijdens één van de vluchten maakte hij een ongemakkelijk moment mee. "Er zat naast mij een meisje van tien/elf met een grote knuffel op de arm", begint hij zijn opmerkelijke verhaal in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Maar tuurlijk heeft dat meisje geen idee wie ik ben."

Dat viel niet te zeggen over iedereen in het vliegtuig. "Die vader kwam de hele tijd tegen het meisje zeggen 'je zit wel naast een bekende Nederlander'", vervolgt de 63-jarige oud-voetballer zijn verhaal. "Maar zij dacht 'Wie is dat dan?, Hij is oud en gaat binnenkort dood'. 'Wat moet ik daar allemaal mee'?"

Oude gewoonte

Gelukkig kon Kieft er zelf wel om lachen, en leidde het voorval hem tenminste af van dat andere grote probleem in de lucht: hij kampt namelijk al lang met vliegangst. Daardoor viel hij bijna weer terug in een zeer slechte, oude gewoonte. "Ik heb vliegangst dus had de neiging om een fles witte wijn naar binnen te gooien", grapt hij daar vervolgens over. "Maar toen dacht ik van laat ik dat maar niet meer doen. In het verleden heb ik dat al te vaak gedaan. Die wil is wel weg."

Maar zijn verleden als oud-topvoetballer kennen steeds minder landgenoten. Inmiddels is Kieft vooral populair door één van zijn andere bezigheden. "Wie je ook tegenkomt in Nederland, het is net of je nooit voetballer bent geweest. Iedereen zegt alleen maar 'wat een leuke podcast'." Want zo gaat dat met helden van weleer. Op een gegeven moment weten de meeste mensen niet meer wat je nou allemaal hebt uitgespookt. Gelukkig heeft Kieft nog tal van media-optredens, die hem in ieder geval bij de oudere generaties nog altijd springlevend houden.

