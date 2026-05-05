Wim Kieft is inmiddels al weer heel wat jaartjes gelukkig met zijn partner Suzanne. Onlangs trokken de twee om een speciale reden naar Spanje om daar eens goed te genieten van de omgeving en vooral van elkaar. En dat was volgens de oud-topvoetballer een 'klaterend succes'.

Wim Kieft en zijn partner Suzanne Martens zijn alweer een tijd lang samen, nadat er eerder nog een kink in de kabel was gekomen. Rond Koningsdag vertrok het liefdesstel samen naar Spanje, en daar zijn ze bovendien een stuk dichterbij elkaar gekomen. Het heeft zelfs bijna 'therapeutisch' gewerkt voor de twee.

'Je vindt elkaar terug'

In de nieuwe aflevering van de voetbalpodcast KieftJansenEgmondGijp, dit keer zonder René van der Gijp, wordt er afgetrapt met een terugblik op de vakantie van Kieft. "Je vindt elkaar weer terug, dat is gewoon waar. Het was echt super gezellig", aldus de 63-jarige oud-profvoetballer. Dat leidt wel tot vragen bij de rest van de gasten aan tafel. "Was de vakantie ook echt therapeutisch bedoeld?", vraagt Michel van Egmond zich af met een knipoog.

Maar dat is gelukkig niet het geval, dus met de relatie tussen Kieft en zijn Suzanne zit het wel snor. "Suzanne was jarig dus we vertrokken twee dagen daarvoor naar Valencia", vertelt hij daarover. Toch is het opnieuw duidelijk wie de broek aan heeft in hun relatie, en dat is - uiteraard - niet Kieft. "Ik moest Suzanne de hele dag volgen met al haar plannen. Dus we hebben maar elektrische fietsen gehuurd."

Vrouw volgen

Ook al komt het stel gewoon uit Nederland, fietsregels zijn dan weer net niet iets waar Suzanne zich graag aan houdt. "Je hebt hele mooie fietspaden daar, maar daar houdt mijn vrouw zich totaal niet aan. Die steekt gewoon overal blind over", licht de 43-voudig international van het Nederlands elftal daar verder over toe. "En dat terwijl daar vierduizend auto's per minuut oversteken..."

Toch heeft Kieft het met zijn vrouw goed naar hun zin gehad, en zijn ze dus een stuk dichter tot elkaar gekomen. Al hebben zij ook - net als de meeste andere stellen - af en toe wat trammelant. "We hebben problemen met lopen en met fietsen. En verder wijt ik er niet over uit", besluit Kieft, die weer helemaal is opgeladen voor de ontknoping in de diverse voetbalcompetities. Hij en zijn vrouw lijken gelukkiger dan ooit.