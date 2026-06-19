Van je kinderen moet je het hebben. Dat zal ook Mark van Bommel hebben gedacht nadat de zijne hem in de maling namen. De oud-topvoetballer tuinde namelijk met open ogen in een grap van zijn populaire dochter.

Momenteel zit hij nog altijd zonder club. Van Bommel vertrok in de zomer van 2024 bij de Belgische club Royal Antwerp FC. Tegenwoordig is Van Bommel vooral druk als voetbalanalist voor Ziggo Sport. In mei mocht hij de schaal uitreiken aan zijn oude club PSV, waar zoon Ruben onder contract staat. Ruben raakte afgelopen seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie en speelde maandenlang niet.

Mark van Bommel trapt in grap

Onlangs ging Van Bommel samen met zijn voetballende zoons en dochter Renée op vakantie naar Ibiza. Daar werd de oud-voetballer voor de gek gehouden. Op TikTok is momenteel een challenge populair waarbij je de klok exact op drie seconden moet stilzetten. Ook Van Bommel waagt zich eraan. Maar wat hij niet weet, is dat zijn kinderen de timer al op 00:03,00 seconden hebben stilgezet.

Half onderuitgezakt op een sofa doet de oud-voetballer alsof hij het spelletje heeft uitgevonden. Zijn kinderen spelen doodleuk mee. Wat Van Bommel echter niet weet, is dat ze de telefoon helemaal niet aanraken. "Simpel toch? Zo tel ik altijd", zegt Van Bommel over zijn opvallende skills. Vervolgens doet hij het nog een keer. "Boys, dit kan geen toeval zijn." Hij krijgt een boks van degene die de telefoon vasthoudt. "Ik denk wel dat jij een natuurtalent bent", hoor je iemand op de achtergrond zeggen.

De oud-international moet het van zijn kinderen nog een derde keer doen, en ook ditmaal tuint hij er vol in. Lachend reageert Van Bommel: "Op de seconde." Wat hij echter niet weet, is dat er helemaal geen timer heeft gelopen. Dochter Renée plaatst het geinige filmpje op TikTok. "Zijn reacties", schrijft ze erbij, gevolgd door vier lachende emoji’s. De video is inmiddels meer dan 150.000 keer bekeken en bijna 10.000 keer geliket.

Populaire dochter

Waar de zoons van Van Bommel in zijn voetsporen treden, slaat zijn dochter een andere weg in. Ze heeft ambities als influencer en verscheen al op televisie, onder meer bij Ziggo Sport en L1. Op Instagram heeft de 23-jarige Renée van Bommel zo'n 14.000 volgers.

Van Bommel zelf kende een rijke voetbalcarrière die hem langs clubs als PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan bracht. Ook kwam hij jarenlang uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij in 2010 op het WK in Zuid-Afrika naast de wereldtitel greep. Van Bommel bleef vervolgens actief in de voetbalwereld en werd trainer.

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