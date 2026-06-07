Renée van Bommel, de 23-jarige dochter van ex-topvoetballer Mark van Bommel, timmert aan de weg in de media. Ze dook al op bij Ziggo Sport en heeft ook ambities als influencer. In een nieuwe post stelt ze zich uitgebreid voor.

Renée van Bommel komt uit een sportieve familie en blijft zelf ook niet achter op dat gebied. Ze staat regelmatig op de tennisbaan of speelt golf met haar vader,

Vader Mark van Bommel (49) speelde in zijn loopbaan voor onder meer PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan. Met Oranje stond hij in 2010 in de WK-finale. Na zijn afscheid als speler in 2013 begon hij aan zijn trainerscarrière.

'Eens iets anders'

Zaterdag postte Van Bommel een persoonlijk bericht. Het begint zo: "Eens iets anders. Swipe om mij beter te leren kennen. Het is zeker niet het complete verhaal, maar geeft een inkijkje in de persoon achter de posts."

Daarna vertelt ze via diverse foto's met bijschriften haar verhaal. "Voor wie me nog niet kent, zal ik me voorstellen. Hallo, Ik ben Renee." Verderop schrijft ze: "Ik heb niet altijd in Nederland gewoond. Voordat ik verhuisde naar Nederland op mijn tiende, woonden we in Spanje, Duitsland en Italië. Ik spreek Nederlands, Engels en een beetje Duits, dankzij de jaren die ik doorbracht in München. Ik ben een tweeling en we hebben een jongere broer", zo verwijst ze naar haar tweelingbroer, voetballer Thomas van Bommel.

Vrienden

Van Bommel gaat door: "Ik begon met tennissen op mijn zevende en ik begon op mijn 17e met internationale wedstrijden spelen. Alhoewel ik op mijn 22e stopte met competitief tennis, heb ik mijn passie voor sport nooit verloren. Ik hou ervan actief te zijn en probeer diverse sporten uit."

"Mijn reis in medialand begon bij L1 in Limburg. Nu werk ik ook voor Ziggo Sport en binnenkort ben ik betrokken bij een opwindend project rond het WK voetbal. Naast sport hou ik van mode, content maken, cosmetica en alles wat te maken heeft met haar. In de afgelopen jaren heb ik een stijl ontwikkeld die echt bij mij past. Ik hou ervan outfits te delen en mensen te inspireren. Als je helemaal tot hier bent gekomen, dan zijn we nu eigenlijk gewoon vrienden geworden."

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