Renée van Bommel gaat haar bekende familieleden achterna met een carrière in de sportwereld. Vader Mark en broer Ruben doen dat als (oud-)voetballer, maar Renée duikt op in een andere rol bij Ziggo Sport.

Renée van Bommel komt uit een sportieve familie en blijft zelf ook niet achter. Ze staat regelmatig op de tennisbaan of speelt golf met haar vader, zo blijkt uit foto's op Instagram. Van Bommel werkt als influencer en presentatrice en dook donderdag op bij Ziggo Sport.

Daar gaf ze uitleg over golfbaan Aronimink, waar de volgende major plaatsvindt. Het is een moeilijke baan waar het draait om precisie. "Aronimink is geen baan die je overleeft. Het is een baan die je moet verslaan", legt Van Bommel uit in een video op de Instagram-pagina van Ziggo Sport.

Kritiek op Ziggo Sport

In de reacties op het uitlegfilmpje klinkt echter kritiek. Dat heeft niets te maken met de presentatrice, maar wel met de programmering van de PGA Championship Ziggo Sport. "Zo belachelijk dat dit pas om 19:00 wordt uitgezonden", schrijft iemand. "We betalen een godsvermogen voor het abonnement betalen, mogen we toch ook wel hele wedstrijden verwachten?!"

"Waarom zenden jullie pas om 19:00 uit? Dan is driekwart van het veld al klaar", sluit een ander zich daarbij aan. "Ga eens eerder uitzenden!"

Carrière

Voor Renée van Bommel zijn de werkzaamheden bij Ziggo Sport niet de eerste voor de camera. Ze werkt ook als presentatrice bij L1mburg. Voor die zender ging ze al eens in gesprek met verschillende (ex-)topsporters, waaronder haar eigen vader.

Mark van Bommel begon zijn voetbalcarrière bij Fortuna Sittard. Daar leerde hij ook zijn vrouw Andra kennen, de dochter van zijn toenmalige trainer Bert van Marwijk. Ze zijn in 2001 getrouwd en kregen drie kinderen: Thomas, Renée en Ruben. De middenvelder speelde in zijn loopbaan ook voor PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan. Na zijn afscheid als speler in 2013 begon hij aan zijn trainerscarrière.

Ruben van Bommel treedt inmiddels in zijn voetsporen bij PSV. In het eerste seizoen van de aanvaller bij de club ging het echter al snel mis. Hij liep een ernstige kruisbandblessure op, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie kwam. Hij vierde wel zijn eerste landstitel met de club.

