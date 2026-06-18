Pierre van Hooijdonk is niet Neerlands meest geliefde analist. De oud-topvoetballer wordt dikwijls gezien als herrieschopper en ruziemaker. Wim Kieft laat echter een ander verhaal over de voormalig spits van Feyenoord horen. "Hij is oprecht heel leuk en aardig."

Van Hooijdonk is niet op zijn mondje gevallen. Meermaals opende hij de aanval in het onlangs gestopte Studio Voetbal. Onder meer Maurice Steijn moest het ontgelden. Van Hooijdonk betichtte de trainer van "duistere dealtjes" in zijn tijd bij NAC, waar de oud-spits jarenlang technisch adviseur was. Pi-Air moest excuses maken en verdween een tijdje van de buis.

Sindsdien neemt hij geen gas terug. Ook zijn vaste tafelgenoot Rafael van der Vaart moest het al meerdere keren ontgelden. Zelf heeft Van Hooijdonk daar maling aan. "Ik ben niet bij iedereen populair, daarvan ben ik me bewust. Maar ik hoef ook niet populair te zijn als analyticus", zei hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Wim Kieft neemt het op voor bekritiseerde Pierre van Hooijdonk

Kieft kan wel aardig overweg met Van Hooijdonk. Samen schuiven ze dit WK voetbal geregeld aan bij de NOS. In de podcast KieftJansenEgmondGijp krijgt de Europees kampioen van 1988 de vraag wie zijn favoriete collega is. "Ik vind Pierre wel prettig, die heeft schijt aan alles", lacht Kieft.

"Hij wijkt wel af, durft ook wel wat te zeggen", gaat de oud-topvoetballer verder over zijn collega. Ook het onlangs verschenen interview van Van Hooijdonk met het AD, waarin hij het ook had over de onenigheid met Johan Derksen, werd aangehaald. "Het zit hoog", grinnikt Kieft. "Die heeft hij even een draai om zijn oren gegeven", haakt schrijver Michel van Egmond in.

"Pierre is oprecht een hartstikke aardige, leuke gozer. En heel gezellig, je kunt ermee lachen", stelt Kieft. "Op een bepaalde manier komt hij wel vaak in conflict met iedereen. Daar loopt hij niet voor weg. Dat vind ik wel heel krachtig."

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