Rondom oud-topvoetballer Pierre van Hooijdonk (56) is altijd wel wat te doen. Zo trad de Brabantse ex-spits onlangs af als adviseur technische zaken bij NAC Breda na een akkefietje. Maar 'Pi-Air' zit er niet zo mee dat er een bepaald beeld over hem bestaat.

Wat dat beeld dan is? Van herrieschopper, ruziemaker, dwarse kerel. Als iemand met een dubbele agenda. Zo was er laatst bij fans van NAC kwaadheid omdat een deel van hen dacht dat Van Hooijdonk niet zuiver handelde rond een transfer van zijn zoon, Sydney. Daar zou sprake zijn geweest van belangenverstrengeling, meenden enkele supporters.

Populair

In gesprek met Algemeen Dagblad legt de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Oranje zich neer bij de beeldvorming. Hij zegt: "Ik ben niet bij iedereen populair, daarvan ben ik me bewust. Maar ik hoef ook niet populair te zijn als analyticus. Dat is wat anders dan hoe ik me in het dagelijkse leven manifesteer. Ik ben graag ‘onderdeel van’, ben een teamplayer."

Hij bepleit dat hij bij alle clubs waarvoor hij uitkwam, nog steeds probleemloos langs kan komen om gezellig herinneringen op te halen. "Ik ben niet die klootzak die die mensen van mij proberen te maken", spreekt hij fel. Maar zoals gemeld wil hij niet al te veel moeite steken in het doorbreken van het beeld: "Eerlijk, dat interesseert me geen dikke drol."

Johan Derksen

Daar is ook geen beginnen aan, want als de opiniemakers de pik op je hebben, dan is het een verloren strijd. Johan Derksen geeft bijvoorbeeld regelmatig op Van Hooijdonk af in Vandaag Inside. Hij geeft een voorbeeld: "Als die je om de haverklap een engnek noemt, of een lul, dan gaat Henk uit Oude Pekela op een bepaald moment denken dat je inderdaad niet deugt."

Jan en Corrie voedden hem op, maar eerstgenoemde is niet zijn biologische vader. Die keek niet na hem om na zijn geboorten. Om die reden wil hij geen contact met hem. "Nu niet, nooit. Heb je het weer: loyaliteit. Wie er voor me is, kan voor eeuwig op me rekenen", legt hij uit.

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