De NOS zendt traditiegetrouw het WK voetbal uit. Bij wedstrijden van het Nederlands elftal hebben standaard oud-internationals Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk het woord. Die werden onlangs bijgestaan door nog een ex-topvoetballer: Wim Kieft. Het drietal kan niet op veel liefde rekenen. "Zijn zuurgraad is zó hoog."

Van der Vaart, Kieft en Van Hooijdonk verzorgden de analyse voor, tijdens en na de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan (2-2). De stemming was daarbij niet opperbest. Dat viel ook buiten de voetbalwereld op. "Volgens mij is dat net zo vrolijk als dat we luisteren naar wat er allemaal aan de hand is tussen de VS en Iran", zegt Mark den Blanken gekscherend in de AD Media Podcast.

Kritiek op Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Wim Kieft

"Misschien moeten ze bij de NOS denken: Pierre van Hooijdonk en Wim Kieft, laten we die Pierre van Hooijdonk nóóit meer uitnodigen. Bij die man zit de zuurgraad zó hoog", vindt de mediaverslaggever. "Ik lees overal ter wereld over de Oranjemars en hoe geweldig mensen dat vinden. Zelfs in de Verenigde Staten staan mensen in oranje shirts van links naar rechts te springen. Iedereen enthousiast. En dan komt Van Hooijdonk met: 'Ik vind dat het er te veel over gaat.'"

'Trekken aan een dood paard

Den Blanken begrijpt dat Wim Kieft zegt dat hij er niet tussen wil staan. "Maar dat je hier over gaat klagen...", verzucht hij. "Ik vind Wim Kieft verder een schatje. Maar om het dan meteen weg te zetten als carnaval en Koningsdag, geef je het ook een bepaalde lading mee. Jeroen Stekelenburg betitelde het ook nog als 'plat volksvermaak'. Het enige wat je ermee doet, is de mensen die naar je kijken vervreemden", oordeelt Angela de Jong.

Volgens het drietal had de NOS moeten zorgen dat er in ieder geval één persoon aan tafel enthousiast was. "Voor wie ben je het aan het maken? Alleen voor die voetbalfans die serieuze analyses willen, of maak je het voor iedereen? Zoals de NPO bedoeld is", zegt Van Blanken. De Jong had meer verwacht van presentator Sjoerd van Ramshorst. "Maar het was voor hem wel trekken aan een dood paard", is het algemene oordeel.

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