Voormalig Feyenoord-speler John de Wolf heeft verdrietig nieuws gedeeld op Instagram. Zijn moeder is zaterdag overleden. Ze was ernstig ziek en daar schreef de oud-verdediger een boek over. "Rust zacht."

"Je bent nu bij papa en voor altijd in mijn hart", schrijft De Wolf bij foto's van zijn moeder op Instagram. De moeder van De Wolf lijdde aan dementie. De 63-jarige oud-voetballer zag haar steeds verder achteruitgaan, totdat ze hem zelfs niet meer herkende. Daarom nam hij eind 2024 het ingrijpende besluit om niet meer bij haar langs te gaan.

Moeilijke situatie

De Wolf schreef ook een boek over zijn worstelingen met deze schrijnende situatie, met de titel 'Ma, ik ben het, John de Wolf'. "Voor wie doe ik het eigenlijk nog", vroeg hij zich op een gegeven moment af. "Voor mijn moeder zeker niet. Als ik maar één procent het gevoel krijg van: hé, ze krijgt voor een aantal seconden een helder moment, dan ga ik elke dag bij wijze van spreken. Dat deed ik altijd. Maar dit is gewoon schrikbarend."

"Ik ben een aantal keren daar geweest", legde hij ooit uit in de talkshow Eva. "En dan, ja... Ik krijg geen herkenning, ik heb geen contact, ik voel eigenlijk helemaal niks. Het is de buitenkant die daar zit." Dat doet De Wolf veel verdriet. "En dan ga ik naar huis en dan zit ik als een klein kind te janken in de auto."

Buiten zijn werk als assistent-trainer voor Feyenoord zet De Wolf zich in als ambassadeur voor DemenTalent. Die organisatie wil ervoor zorgen dat mensen met dementie actief mee kunnen doen in de samenleving.

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