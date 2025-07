Albert Verlinde heeft de deur naar Vandaag Inside definitief achter zich dicht getrokken. De vaste vervanger van René van der Gijp bij de talkshow op woensdagavonden trekt naar RTL en dat is nieuws in de mediawereld. Bij De Oranjezomer twijfelen ze er niet aan dat de theatermaker en entertainmentnieuws-volger er financieel 'flink op vooruit gaat'.

Bij de talkshow op SBS 6, die deze zomer Vandaag Inside vervangt, hopen de gasten voor Verlinde dat hij goed voor zichzelf heeft gezorgd bij het tekenen van zijn contract bij RTL. "Gaan we hem missen bij VI?", vraagt presentator Thomas van Groningen aan zijn gasten. Amerika-deskundige Raymond Mens geeft bevestigend antwoord. "Ik wel, ik vond dat hij het heel goed deed. Maar als René van der Gijp er niet is, mis ik hem altijd. Vanwege zijn bulderlach en door de unieke kijk op dingen die hij heeft."

'Hij deed het heel leuk'

Raymond Mens ging dus met enig scepsis zitten toen Verlinde naar voren werd geschoven als vaste vervanger van de oud-voetballer bij Vandaag Inside. Gijp heeft in zijn nieuwe contract bij Talpa geregeld dat hij op woensdag altijd vrij is en dus Verlinde naar het midden van de week werd geschoven. "Het zou mij benieuwen hoe Verlinde het zou doen. Maar hij deed het heel leuk."

'Ik was wel verrast'

Mediajournalist Dennis Jansen van het Algemeen Dagblad zat aan de bar bij De Oranjezomer om de overgang van Verlinde naar RTL te duiden. "Ik was wel verrast, eerlijk gezegd, want hij het wel naar zijn zin bij Vandaag Inside." Of het 'wijs' is van RTL om sterren 'exclusief' vast te leggen, vindt Jansen niet zo zwaar. "Hij mag wel gewoon ergens anders gaan zitten hoor, als hij bijvoorbeeld een nieuw theaterprogramma moet promoten. RTL heeft alleen het eerste recht op Verlinde in de eigen programma's."

'Niet meer bij Vandaag Inside'

Het enige wat 'verboden' is geworden voor Verlinde, is volgens Jansen weer aanschuiven bij Vandaag Inside. "Als er entertainmentnieuws is bijvoorbeeld, dan kunnen ze Albert altijd naar voren schuiven. Maar als ze hem niet nodig hebben, kan hij gewoon ergens anders gaan zitten als hij dat wil. Alleen niet meer bij Vandaag Inside."