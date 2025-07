De 'mannen van Vandaag Inside' zitten midden in hun zomervakantie, maar kregen dinsdag 15 juli plots een vervelend bericht. Het populaire praatprogramma op SBS 6 moet op zoek naar een nieuwe tafelgast, nu Albert Verlinde een contract bij een andere zender heeft getekend. De theatermaker verving René van der Gijp de afgelopen maanden op zijn vaste vrije woensdagavond.

Verlinde is één van de nieuwe gezichten van RTL Tonight, dat eind augustus voor het eerst op televisie is. Dat programma vervangt de huidige talkshows van Humberto Tan, Renze Klamer en Beau van Erven Dorens. Omdat Verlinde zich 'exclusief' verbindt aan RTL, gaat er een streep door zijn optredens bij Vandaag Inside. "Deze zag niemand aankomen, toch?”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Nieuwe rol Albert Verlinde

De plotselinge overgang naar RTL van Verlinde heeft Talpa, het bedrijf achter Vandaag Inside, vooral aan zichzelf te wijten. Verlinde had namelijk geen contract, maar werd per aflevering betaald. Daardoor kon hij zonder problemen naar het nieuwe televisieprogramma trekken. Hij zal twee keer in de week en vooral op zondag ingezet worden om entertainmentnieuws te duiden. "Maar ik kan ook worden ingevlogen als de actualiteit daarom vraagt."

'Wilfred zei...'

Verlinde moest Wilfred Genee, de presentator van Vandaag Inside, op de hoogte stellen van zijn overstap. "Toen ik Wilfred Genee op de hoogte stelde, had hij - en trouwens ook de eindredacteur - begrip. ‘Je moet de dingen doen die je leuk vindt in dit leven’, zei Wilfred. En dat is het: ik heb gewoon veel zin in dit avontuur." Talpa zal desondanks op zoek moeten naar een nieuwe 'incidentele' gast en een vast gezicht voor de woensdagavond, als ex-topvoetballer Van der Gijp zijn vrije dag heeft.

Reactie van Talpa

Talpa heeft officieel gereageerd op het vertrek van Verlinde, maar heeft nog geen nieuwe naam paraat. "We hebben het afgelopen seizoen enorm genoten van Albert in het programma met zijn scherpe mening, humor en eigen kijk op de actualiteit. We wensen hem dan ook veel succes en plezier bij RTL Tonight." Vandaag Inside keert pas op 18 augustus weer terug op tv, dus er is nog even tijd voor de zoektocht naar een vervanger. Tot die tijd is De Oranjezomer vaste prik op SBS 6 op doordeweekse dagen rond 21.30 uur.