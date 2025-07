Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee genieten momenteel van hun vakantie, maar toch kregen de drie mannen van SBS-programma Vandaag Inside dinsdag slecht nieuws: vaste tafelgast Albert Verlinde stapt over naar de concurrent en zal dus niet meer aanschuiven na de zomer. Derksen heeft zich inmiddels uitgelaten over zijn mogelijke opvolger, maar ziet daarbij ook een groot probleem.

Verlinde was al regelmatig te gast in het programma, maar was vanaf het begin van dit jaar zelfs een vast gezicht aan tafel. Dat kwam doordat Van der Gijp bij de onderhandelingen over een nieuw contract had afgedwongen dat hij wekelijks een dagje minder hoefde te werken. De oud-voetballer kreeg op woensdag zijn vaste vrije dag en Verlinde werd aangewezen als vervanger.

De theaterproducent zal die rol na de zomerstop niet meer gaan vervullen, want dinsdag werd duidelijk dat hij een contract heeft getekend bij de concurrent. Hij stapt over naar RTL Tonight en wordt daar één van de vaste duiders. De eerste uitzending van de talkshow, die afwisselend gepresenteerd wordt door Beau van Erven Dorens, Renze Klamer en Humberto Tan, is op zondag 31 augustus.

Derksen ziet de bui hangen

Verlinde kan door zijn nieuwe klus niet meer aanschuiven bij Vandaag Inside en dus moet er daar een opvolger voor hem gevonden worden. Als het aan Derksen ligt dan wordt Verlinde niet door één, maar door twee personen vervangen. "Ik heb voorgesteld om Wierd Duk en Victor Vlam afwisselend op woensdag neer te zetten", reageert hij in De Telegraaf.

Derksen weet niet wat Van der Gijp en Genee van dat idee vinden, want zij 'hebben nooit contact met elkaar'. Het trio heeft in het verleden regelmatig met elkaar overhoop gelegen en Derksen vreest dat het bij het zoeken naar een opvolger weer kan gebeuren: "Ik zie de bui alweer hangen...we hebben alle drie andere ideeën."

Hij laat in ieder geval geen misverstand bestaan over wat de politieke voorkeur van de vervanger moet zijn: "Ik ga niet in een linkse talkshow zitten."

'Grote eer'

Vlam reageert zelf ook tegen het medium op de woorden van Derksen. Hij wil zichzelf nog niet naar voren schuiven, maar vindt het wel mooi dat de markante tv-persoonlijkheid zijn naam heeft genoemd: "Een hele grote eer, want Johan is in mijn ogen de belangrijkste opiniemaker van Nederland."

Zomerstop

Het programma heeft nog even de tijd om een opvolger te vinden voor Verlinde. Op maandag 18 augustus gaat het volgende seizoen van start. Tot die tijd is De Oranjezomer op televisie. Die talkshow wordt normaal gesproken gepresenteerd door Hélène Hendriks, maar door een operatie is zij al een tijd afwezig. Johnny de Mol verving haar de eerste paar weken, maar hij is inmiddels afgelost door Thomas van Groningen.