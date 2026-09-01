Beaudine Leerdam, het zusje van schaatsicoon Jutta Leerdam, heeft dinsdag prachtige beelden gedeeld van een bijzondere dag met haar familie. De zussen stralen op het huwelijk van broer Kjeld.

Kjeld Leerdam stapte afgelopen weekend in het huwelijksbootje. Terwijl zijn drie zussen hun leven delen met duizenden volgers op sociale media, houdt hij dat liever privé. Zijn Instagram is dan ook afgeschermd, maar de 19-jarige Beaudine en Merel geven nu een inkijkje in de speciale dag.

'Zo mooi'

Uiteraard waren Jutta, Merel en Beaudine van de partij op het huwelijk van hun broer in Slowakije. Ze schitterden in jurken in een blauwe, groene en zilveren tint. Het drietal poseert samen voor de ondergaande zon. De jongste zus deelt ook beelden van de eerste kus van het getrouwde stel na de ceremonie.

Vader Ruud laat van zich horen in de reacties onder het bericht. "Zo mooi", schrijft hij. De 29-jarige Merel reageert met hartjes. Zij deelt ook nog wat beelden, waarin bruid Lenka bijvoorbeeld knipoogt naar de camera. "Getrouwd zijn staat jullie goed", schrijft ze erbij.

Meer bruiloften in aantocht

De familie kan zich na de heugelijke dag al gaan voorbereiden op het volgende huwelijk. Zowel Jutta als Merel zijn namelijk verloofd. De olympisch schaatskampioene werd in maart 2025 ten huwelijk gevraagd door haar geliefde Jake Paul.

Ze focuste zich vervolgens volledig op haar grote droom om goud te winnen op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan. De bruiloft laat daarom nog op zich wachten. Na het schaatsseizoen spendeerde Leerdam veel tijd met de bokser. Het is nog niet duidelijk of de 27-jarige in oktober terugkeert op het ijs tijdens de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen.

Merel Leerdam werd eerder dit jaar ook ten huwelijk gevraagd. Dat gebeurde tijdens een familie vakantie in de Franse Alpen. Haar vriend ging op één knie in de sneeuw en de 29-jarige zei uiteraard ja.